Fordulat a brexitben, borul a bili

Szétzilálhatja a kormány parlamenti többségét az ellenzéki brit Munkáspárt azzal, hogy bent akarja tartani az Egyesült Királyságot az egységes európai piacon. Ez lényegében a brexit elhalasztását jelentené, ami ellen a konzervatív párt egy részének sincs kifogása. A másiknak azonban nagyon is van.

Komócsin Sándor, 2017. augusztus 28. hétfő, 15:29

Ajánlom

Theresa May konzervatív brit miniszterelnök nyomás alá kerülhet saját pártja egy része részéről azt követően, hogy az ellenzéki Munkáspárt úgy döntött: határozottan kiáll amellett, hogy Nagy-Britannia hosszabb átmeneti perióduson át az európai egységes piac része maradjon - írta a Financial Times. Ehhez a törekvéshez ugyanis megnyerhetik az Európa-párti toryk támogatását is.

Szeptemberben kerül a londoni parlament elé az a törvényjavaslat, amely meghatározza, hogy a brit kormány milyen keretek közt tárgyaljon az Egyesült Királyság és az EU válásáról. A Munkáspárt ezzel a lépéssel egyértelműen letette a voksát a puha brexit mellett, miközben a kormány - háta mögött az uniós kilépés hard core híveivel - hajlik a kemény szakításra.

Ezt mondtuk!

Minden amellett szól, amiről egy ideje beszélünk - fejtegette Anna Soubry, a konzervatívok korábbi, Európa-párti belügyminisztere. Ezzel arra utalhatott, hogy régóta figyelmeztetnek egy kemény brexit durva gazdasági következményeire. A kollégák vonakodnak a munkáspártiakkal együtt szavazni, de egyre erősebb a késztetésük erre - írta le a puha brexit pártján álló toryk hangulatát egy másik vezető EU-párti konzervatív politikus.

A nyomásgyakorlás nem véletlen: a konzervatív kormány mindössze 13 fős többségre számíthat a parlamentben, amelyhez szükségük van egy unionista észak-ír párt támogatására is. Márpedig az ír-észak-ír határ szabad átjárásának legtutibb biztosítéka - ami nekik a legfontosabb - az, ha az Egyesült Királyság része marad az egységes európai piacnak.

Rafinéria 1.

A Munkáspárt ráadásul egy további rafinériát is bevet: azt ajánlják, hogy az átmeneti periódus - amelyben tehát a szigetország gazdaságilag ott maradna, ahol most is van -, négyéves legyen a kilépés jelenlegi dátuma, 2019 márciusa után. Ez azt jelentené, hogy 2023-ban jönne el az igazi változás időpontja, egy évvel a 2022-ben esedékes következő parlamenti választások után.

May azt akarja, hogy a válás átmenettel együtt lezáruljon 2022-ig, azaz még a szavazás előtt. Ugyanakkor kormánya egyelőre nem határozta meg pontosan, milyen viszonyt képzelne az ország és az EU között egy ilyen átmenet alatt.

Rafinéria 2.

És a munkáspárt ezzel nem fejezte be azokat az elképzeléseit, amelyek lényegében szembe mennek a brexittel. A szakszervezetek nyomására a párt vezető tisztségviselői azt mondják, hogy nem zárják ki az egységes piachoz "nagyon hasonlító" viszony hosszú távú fenntartását az EU-val, ha az utóbbi lazítana a munkaerő szabad áramlásának szabályain. (Például lehetővé tenne egyfajta technikai-adminisztratív megoldást az érkező vendégmunkások számának korlátozásában, arra hivatkozva, hogy egyetlen államtól sem várható el, hogy évről évre több százezer ember munkavállalási engedélykérelmét bírálja el - a szerk.)

A Munkáspártot emellett az sem zavarná, ha az átmeneti időszakban fennmaradna az Európai Bíróság joghatósága a vitás nemzetközi ügyekben, továbbá nem zárja ki, hogy Nagy-Britannia fizessen egy kerek összeget az EU tagjaként vállalt kötelezettségei után.

Ki nem tudja?

A kormány értékelése szerint a Munkáspárt új állásfoglalása azt bizonyítja, hogy a legnagyobb ellenzéki politikai erőnek fogalma sincs arról, milyen brexitet akar. A valódi megoldás helyett csak tovább görgetné a problémákat, amelyek megoldására az emberek többsége bő egy éve a brexitet választotta.

Ugyanakkor Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója világossá tette, hogy nem elfogadható, amit London akar. Nevezetesen nem lehet párhuzamosan tárgyalni a britek kilépéséről és az EU és Nagy-Britannia új kereskedelmi kapcsolatairól. Csak szépen sorban mehet ez.

Az EU-tagállamok egyébként támogatják az átmeneti periódust, mert az gazdaságilag hasznos, ám nagy kérdés, hogy ez alatt az idő alatt szavazhat-e az unió ügyeiben az Egyesült Királyság?