Fordulat a Fehér Házban: Trump főtanácsadójának mennie kellett (frissített)

Donald Trump amerikai elnök megvált stratégiai főtanácsadójától, Steve Bannontól.

Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője közleményben jelentette be, hogy "a Fehér Ház kabinetfőnöke, John Kelly és Steve Bannon közös megegyezéssel megállapodott abban, hogy a pénteki az utolsó munkanapja Steve-nek" a Fehér Házban. A közlemény leszögezte: "hálásak vagyunk munkájáért és a legjobbakat kívánjuk neki" - jelentette az MTI.

Bannon várható eltávolításáról a közlemény megjelenése előtt percekkel a The New York Times című lap adott hírt. A lap információi szerint a stratégiai főtanácsadó már augusztus 7-én benyújtotta lemondását, amelyet a héten akart bejelenteni, de a Charlottesville-ben történtek miatt elhalasztotta.

A CNN úgy értesült egy fehér házi forrástól, hogy a főstratégát kirúgták. Bannonnak ugyanis felajánlották, hogy lemondjon, de igazából rákényszerítették.

Bannon távozása azt jelentheti, hogy a kormány működését John Kelly személyzeti főnök és Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó irányítják majd. De nagyobb befolyása lehet Trump vejének, Jared Kushnernek és a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatójának, Gary Cohnnak is.

A tőzsdének tetszett

A hírre az S&P 500 indexe 0,4 százalékot emelkedett, megközelítve a napi csúcsát. Befektetők a Bloomberg szerint ezt a lépést úgy értékelték, mint a protekcionista elképzelések erőteljes képviselőjének, illetve az USA-Kína kereskedelmi vitában a direkt konfrontáció forrásának eltávolítása történt.

A 63 éves Bannon volt Trump elnöki kampányának vezető kivitelezője és az elnök választási győzelemre vezető stratégiájának megalkotója. Bannon korábban a Breitbart News vezetője is volt, és őt tartották a kapocsnak az úgynevezett "alt-right" (alternatív jobboldal) mozgalmakhoz, akik az elnök legkonzervatívabb követőit szólították meg.

Sokak szerint Bannon hatásának volt köszönhető, hogy a napokban, Charlottesville-ben történt tragédia utána nem ítélte el azonnal és egyértelműen a tüntetést szervező szélsőjobboldaliakat.

Már lehetett sejteni?

Bannon helyzete régóta bizonytalan volt, keddi sajtóértekezletén - újságírói kérdésre válaszolva - maga Donald Trump fogalmazott úgy, hogy Bannon "barát... aki nagyon későn kapcsolódott be a választási kampányba" és "majd meglátjuk, mi történik vele". A főtanácsadó eltávolításáról szóló sajtóhírek és elemzések akkor erősödtek fel és váltak gyakoribbá, amikor John Kelly volt belbiztonsági miniszter lett a Fehér Ház kabinetfőnöke.

A The New York Times értesülései szerint Kelly a kinevezése óta állítólag folyamatosan egyeztetett Trumppal Bannon munkájáról, ám az elnök húzódozott a tanácsadó eltávolításától, attól tartva, hogy elveszítheti azt a széles támogatói-szavazói bázist, amely Bannonban látta a tavalyi választási siker egyik kulcsát.

A stratégiai főtanácsadó - szintén sajtóhírek szerint - állandó vitában állt az elnök többi tanácsadójával, köztük Trump vejével, Jared Kushnerral, és támadta Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadót is.

A héten a The American Prospect című liberális folyóirat alapító-főszerkesztőjével telefonon beszélgetve Bannon élesen bírálta kollégáit a Fehér Házban, konkrétan megnevezve Gary Cohnt, a Gazdasági Tanács igazgatóját is, valamint a többi között kifejtette, hogy az Egyesült Államok "gazdasági háborúban áll Kínával", és az észak-koreai válságnak "nem lehetséges katonai megoldása". A folyóirat szerdán este internetes portálján nyilvánosságra hozta a telefonbeszélgetést. James Mattis védelmi miniszter csütörtökön cáfolta, hogy Bannon véleménye a kormányzat álláspontja volna.

Gorka széke is inog?

Gorka Sebestyén széke is inoghat, aki korábban a Breitbart Newsnál dolgozott Bannonnal és jelenleg a terrorizmus elleni küzdelemben segíti az elnököt - mondta két forrás a Bloombergnek.

Bannon háborút indít?

A hírügynökség cikkében ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy Bannon eltávolítása a Fehér Házból újabb kockázatokat is jelent. Még akkor is, ha továbbra is az elnök támogatója marad, az adminisztráció tradicionálisabb republikánus szereplőit és a javaslataikat agresszíven támadhatja. Ehhez pénzügyi forrásra is tehet szert, miután közeli kapcsolatot ápol a konzervatív nézeteket valló Bob Mercer milliárdossal és más fő republikánus donorokkal.

Az Axios arról már arról írt a 444.hu szerint, hogy Bannon Mercerrel "atomháborút" indít a "globalisták" ellen, akik szerinte tönkreteszik a Trump-kormányt és így Amerikát is.

Egy volt breitbartos, Ben Shapiro - aki a 444.hu szerint Bannon miatt távozott a laptól - viszont úgy vélekedett, hogy most Bannon Trump ellen hangolhatja a lapot.

A Politico című lap értesülései szerint Bannon azt tervezi, hogy visszatér a Breitbart Newshoz. A Politico idézi a Breitbart egyik szerkesztője, Joel Pollak Twitter-üzenetét is arról, hogy mi várható, ha Bannon visszatért a portálhoz. "Háború" - írta Pollak.

Az első sajtókommentárok és elemzések azt hangsúlyozzák az MTI szerint, hogy Bannon elbocsátása az eddigi legmagasabb szintű változtatás volt a Fehér Házban zajló személycserék sorában.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!