Fordulat az osztrák utakon - könyörtelen bírságok jönnek

Január elsejétől az összes, Ausztriába belépő, ott árut vagy utast felvevő és letevő jármű sofőrjét előre be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak. A sofőrnek meg kell fizetni az osztrák minimálbért. A mulasztás ára több tízezer eurós büntetés lehet - figyelmeztet a fuvarlevel.hu.

Január elsejétől az Ausztriába belépő gépkocsivezetőknek kategóriától függően 1500 euró körüli munkabért kell igazolniuk. Ezzel Németország, Franciaország és Olaszország után Ausztria is belépett azon országok közé, ahol a helyi minimálbér kifizetésére kényszerítik a külföldi fuvarozó vállalkozásokat - olvasható a portálon.

A lépés a "szociális dömping" ellen irányul - így az állam területére belépő és ott munkát végző gépkocsivezetők számára ugyanazokat a juttatásokat kell biztosítani, mint amit az osztrák munkavállalók is megkapnak. Az Ausztria irányába autót indító vállalkozások legnagyobb terhe az osztrák bér megfizetése mellett a dolgozók kötelező bejelentése, melynek elmulasztásáért több tízezer eurós bírságot is kaphatnak. A bejelentés kabotázsra (fuvarozási tevékenységre) is kötelező, egyedül az osztrák állomás nélküli tranzit mentesül az előírás alól.

Alkalmazottat nem foglalkoztató vállalkozókra nem vonatkoznak ezek az előírások, saját magukat nem kell bejelenteniük. Viszont fontos, hogy az előírások minden munkavállalóra érvényesek, nem tesznek különbséget a járművezetők között autóméret szerint.

Igen nagy a kockázat

Az intézkedés arra a vállalkozásra vonatkozik, melynek járműve árut rak le vagy árut vesz fel, illetve személyszállításban utast vesz fel és tesz le Ausztria területén. A gépkocsivezetőt még az előtt be kell jelenteni, hogy a jármű belépne az ország területére.

A bejelentésről szóló összes dokumentumot a járműben kell tartani, méghozzá német nyelven. Ha egy ellenőrzés során nem találják meg az autóban a szükséges papírokat, akkor közigazgatási eljárás indul a fuvarozó vállalkozás ellen.

A bejelentés elmulasztásáért kapható bírságok rendkívül szigorúak. A munkavállalót, aki bejelentés nélkül lép osztrák területre, 10 ezer euróra büntethetik. A munkáltató, ha elmulasztja a dolgozó bejelentését, első alkalommal 20 ezer, ismétlődő esetben akár 50 ezer eurós bírságot kaphat munkavállalónként.