Gázzal fűt? Kiderült kinél jár rosszabbul

Egy kazahsztáni és egy luxemburgi fogyasztó ugyanannyi gázt vásárolhat nagykeráron a havi alapbéréből - derült ki egy friss összesítésből. A titok nem titok: az előbbi országban jóval olcsóbb az energiahordozó, míg az utóbbiban sokkal több van a borítékban.

Az orosz RIA minősítő intézet 42 európai országot hasonlított össze abból a szempontból, hogy mennyért juthattak hozzá a földgázhoz 2017 első felében. A susogó energiahordozó 1000 köbméteréért Kazahsztán fizeti a legkevesebbet, Svédország a legtöbbet, Magyarország az átlag körül jár - idézi a vizsgálat eredményét a lengyel Rzeczpospolita.

Az összehasonlítás szerint Kazahsztán dollárban számolva 1000 köbméterért 54,8 dollárt fizet, Oroszország 100,7 dollárt, Fehéroroszország 117,3 dollárt. Ezek az országok járnak a legjobban. A legdrágábban Svédország szerez be 1000 köbméter gázt, 1316,3 dollárért, és a sorrendben a 17. helyen álló Lengyelország is 509,5 dollárér fizet. Ezzel rosszabbul áll a kőgazdag Luxemburgnál, amely esetén 482,7 dollár ez az adat.

Litvánia, Lettország, Észtország, Horvátország és Magyarország adja nagyjából a középmezőnyt 378,1 dollárral. Érdekesség, hogy az összeállításban a negyedik helyen áll Ukrajna, amely teljesen lemondott az Gazprom gázáról, s így kétszer kevesebbet fizet a földgázért, mint Lengyelország.

Mennyire futja a havi fixből?

Érdekes adatokat kaphatunk, ha a havi átlagkeresethez viszonyítjuk azt az összeget, amelyet egy-egy ország 1000 köbméter gázért fizet. Ne felejtsük el, hogy az adókat figyelmen kívül hagyó összehasonlításról van szó, márpedig a közterhetek országonként nagyon eltérőek lehetnek.

Érdekes módon a legjobb helyzetben Kazahsztán lakói állnak, akik az olcsó beszerzésnek köszönhetően 7404 köbméter földgázt vehetnek havi átlagkeresetükből. Alig lemaradva a második a luxemburgi fogyasztó 7400 köbméterrel, míg az oroszok 6001,8 köbméter susogó energiahordozók kaphatnának nagykeráron átlagos havi fixükért.

A lengyeleknek be kellene érniük 1633,5 köbméterrel, azaz kevesebbet vásárolhatnának, mint például a szlovákok, vagy a hegynyi államadósságuk alatt nyögő görögök, illetve a szintén eladósodott államukkal bajlódó spanyolok és olaszok Még a svédek is többet, 2388,1 köbmétert vehetnének méregdrága gázukból, mint a lengyelek. Ezzel a magyarokat is verik, akiknek 2000 köbméterre futná átlagbérükből, ha beszerzési áron vásárolnák azt.

A nyitókép forrása: Reuters



