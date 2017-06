Győzelemre áll az EU a legnagyobb meccsen

Miközben a jövő heti nagy-britanniai választás tétje, hogy ki vezesse az Egyesült Királyságot a brexitről folyó tárgyalásokon, a kampányban szó sem esik a válásról, a szavazók nem kapnak választ az ezzel kapcsolatos kérdéseikre. Az egy éve kezdett meccsen a britek vesztésre állnak.

Komócsin Sándor, 2017. június 3. szombat, 09:09

Nagy-Britannia lehet a brexitválasztás vesztese, akárhogy is végződik a jövő heti szavazás - véli Philip Stephens a Financial Times (FT) publicistája. A kampány legfontosabb jellemzője, hogy a győzelemre esélyes Theresa May miniszterelnök semmilyen részlettel nem szolgál a választóknak azzal kapcsolatban, hogyan képzeli a szigetország életét az EU-n kívül.

Valójában a brexit lényege egy őrültség. Az Egyesült Királyság arra készül, hogy elhagyja a világ leggazdagabb egységes piacát, hogy utána kedvezőtlenebb feltételekkel megállapodást kössön részvételéről ezen a piacon. Nehéz feltételezni, hogy a britek ilyen ostobák lennének, nem véletlen, hogy sokan úgy vélik, végül nem is lesz brexit.

Amit nem látok, az nem bánt

Minél többet forgolódik az ember fejlett országok fővárosaiban Tokiótól Pekingen át Delhiig, annál inkább az az érzése, hogy a politikai és gazdasági elitek tagjai úgy vélik: nem fog megtörténni a brexit. Donald Trump amerikai elnök korábban tapsolt a britek döntésének, hogy elhagyják az EU-t, ám legkisebb gondja is nagyobb lesz annál, hogy az USA gyorsan kereskedelmi megállapodást kössön a függetlenné váló szigetországgal.

A világ vezetői abban bíznak, hogy a franciák vagy a németek majd valahogy kisiklatják a folyamatot, és a történet végén az Egyesült Királyság legalább az EU társult tagja marad. Végül is csak nem történik meg az a "világ szégyene", hogy miközben Nagy-Britannia nagy kereskedő nemzetnek tartja magát, 2019-ben nem lesz tagja egyik európai szabadkereskedelmi rendszernek sem (az egységes piac mellett sem az EFTA-nak, sem az EU-nak).

Ellentmondó üzenet

May azért íratta ki az előrehozott választást, hogy elhallgattassa a pesszimista hangokat. Erős és stabil vezetést ígér, amelyet a Konzervatív Párt parlamenti súlyának növekedésétől vár. Arról prédikál a kampányban, hogy a britek vele sikertörténetté tehetik a brexitet, a legjobb megállapodást köthetik a kilépésről az EU-val.

A választási kampányokban ugyan összemosódnak a tények és a szlogenek, ami a brexit ügyére is igaz, ám efelett most nehéz átsiklani. Végül is 1945 óta a legsúlyosabb politikai és gazdasági döntésüket hozták meg a britek. Ehhez képest May semmit sem árul el arról, milyen lesz az életük az EU-n kívül.

Nincs vita

Bejelentette, hogy Nagy-Britannia el fogja hagyni az egységes európai piacot és a vámuniót, továbbá el fogja utasítani az Európai Bíróság joghatóságát. Ez a kemény brexit képlete. Ugyanakkor különleges, mély EU-brit kapcsolatokat is ígért. Eközben nincs vita a válás feltételeiről, a választók nem kérdezhetnek, illetve megtehetik, de nem kapnak választ.

Mi lesz a feldolgozóiparral, a londoni Cityvel, az agrártámogatási rendszerrel és a bevándorláspolitikával. A miniszterelnök asszony az utóbbival kapcsolatban csak annyit mond, hogy drasztikusan csökkentetni fogják a bevándorlók számát, ám tilos felvetni a kérdés, hogy egy ilyen lépésnek milyen gazdasági hatásai lehetnek.

És akkor még nem beszéltünk az olyan súlyos kérdésekről, mint hogy miként változik meg az Egyesült Királyság szerepe az európai biztonságpolitikában, hogyan osztja majd meg például a titkosszolgálati az információt az európai országokkal egyebek mellett a terroristákkal kapcsolatban.

Örült tempóban változó világ

Angela Merkel német kancellár Nagy-Britanniára és az USA-ra utalva május végén arról beszélt, hogy Európa immáron nem számíthat úgy korábbi szövetségeseire, mint korábban. Az elhíresült mondat legfontosabb üzenete, hogy a világ rendkívül gyorsan változik. A második világháború utáni világrend alapjai inognak meg. Ennek tükrében szinte hihetetlen, hogy az Egyesül Királyság éppen most döntött a kontinenshez fűződő kapcsolatainak fellazítása mellett.

Nem az, aminek láttatja magát

A világ elitjei valószínűleg tévednek: a brexitet nem lehet kisiklatni. Az Európa-párti brit Liberális Demokraták nem tudták újraindítani az ezzel kapcsolatos vitát. Ugyanakkor a választási kampány megmutatta, hogy szlogenjével szemben May nem erős és nem stabil vezető, hanem törékeny és hajlamos az akár 180 fokos fordulatokra is (például áprilisi döntése előtt egyértelműen elvetette az előrehozott választások lehetőségét).

A miniszterelnök megnyerheti a június 8-ai szavazást, mert ellenfele, a Munkáspártot vezető Jeremy Corbyn nem tudott ellenállni annak, hogy pártját saját ízlése szerint elvigye egy irreális radikális baloldali program felé. És mi jön azután? - teszi fel a kérdés az FT publicistája. May bizonytalan kimenetelű csatába kezdhet az EU-val, amelynek végén - akár lesz válási megállapodás, akár nem - Nagy-Britannia vesztesként kerül ki a meccsből.

