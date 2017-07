Halálra isszák magukat az európaiak

Európában fogy a legtöbb alkohol, ami jelentősen növeli a kontinensen lakók daganatos megbetegedésének kockázatát – írja a Bloomberg.

Egy európai felnőtt átlagosan naponta két alkoholos italt fogyaszt, ami már elég ahhoz, hogy növelje a bél- és nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát - derült ki egy európai gasztroenterológiai nonprofit orvosi társulás (United European Gastroenterology) kutatásának eredményéből, melyet a Bloomberg közölt.

Európában átlagosan évente valamivel több mint 11 liter tiszta alkoholt fogyasztanak az emberek az Egyészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint. Ez 25 százalékkal haladja meg az amerikai fogyasztást és duplája az afrikai alkoholbevitelnek.

Minden ötödik 15 év feletti európai legalább hetente egyszer négy italnál többet gurít le. Az alkohol bevitelének férfiak esetében napi 2, nők esetében napi 1 italra való csökkentése - számos más pozitív egészségügyi hatás mellett - a bélrák kialakulásának kockázatát is csökkenti, azonban nincs kockázatmentes alkoholfogyasztás - véli a Richard Garner, a Brit Gasztroenterológiai Társaság elnöke.

Nincsenek tisztábana kockázatokkal

Az emberek többsége nincs tisztában az alkohol fogyasztásában rejlő veszélyekkel, pedig a rák kialakulásával való összefüggést orvosi kutatások bizonyítják. Minden negyedik gyomorrákból következő haláleset az alkohol fogyasztásához köthető.

A WHO számításai szerint a rákos megbetegedések száma 2030-ra 22 millióra fog nőni az öt évvel ezelőtti 14 milliós szintről, ami a halálozások számának 13 millióra emelkedéséhez vezet a korábbi évenkénti 8 millió halálos esethez képest.

Az egészségügyi problémák megelőzésének érdekében politikai lépéseket kell tenni, ami lehet minimumár meghatározása vagy az alkohol elérhetőségének csökkentése állítja Markus Peck, a Klinikum Klagenfurt osztrák kórház gasztroenterológus, gyakorló orvosa. (Ötvenezer magyar hátrányban van az egészségügyi ellátásban.)

A felmérés szerint a litvánok a legnagyobb ivók Európában, fejenként évente 18,2 liter alkoholt fogyasztanak, ami átlagosan napi 3,2 italnak felel meg. Az őket követő lengyelek és britek fogyasztanak még átlagosan naponta 2 italnál többet Európában.

A litvánok nem büszkék előkelő helyezésükre, az országban a jövő évtől új intézkedések lépnek életbe az alkoholfogyasztás visszaszorítását célozva. Január 1-től tilos lesz alkoholos italokat reklámozni, 20 év alattiaknak alkoholt eladni (jelenleg 18 év a korhatár), illetve este 8 és reggel 10 között megtiltják az alkoholforgalmazást - írja a Bloomberg.

Hogy állnak a magyarok ezzel?



Magyarországon szintén súlyos probléma a túlzott alkoholfogyasztás, évente 12,3 liter alkohol fogy a WHO adatai alapján. Két évtizede még 800 ezer fölé becsülte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az alkoholisták számát, ami azóta fokozatosan javul: a 2015-ös becslés 393 ezer alkoholistát említ. Ezzel párhuzamosan az egy főre eső alkoholfogyasztás is csökkent: az új évezred elején még sörből és borból is évente 4,5-5 liter fogyott a 15 év feletti lakosságon belül, 2013-ra 3,79, illetve 3,35 literre csökkent a fogyasztás fejenként. A tömény szeszek fogyasztása ennél kisebb mértékben, de szintén csökkent, 2004 és 2013 között 4,27 literes éves fogyasztásról 3,75 literre.