Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hatalmas pofára esés vár Trumpra

Szélmalomharcot kezdett Donald Trump, az USA megválasztott elnöke, amikor megfenyegette azokat az autógyártókat, amelyek Mexikóba vitték termelésük egy részét. Nem az olcsó munkaerő ugyanis e döntés fő oka, hanem egy olyan előny, amelyet aligha egyenlíthet ki az USA az ő vezetése alatt.

Donald Trump az Egyesült Államok megválasztott elnöke már kampánya idején is egyértelmű alternatíva elé állította az USA autógyártóit: vagy otthon állítsák elő autóikat, vagy ha Mexikóból hozzák be azokat, akkor fizessenek (35 százalékos) büntetővámot. A napokban elismételte ezt az álláspontját: megfenyegette a Fordot, amiért a déli szomszédnál lévő gyárából viszi be az USA-ba a Chevrolet Cruze egyik változatát.

A lényeg nem változott

A Bloomberg háttérelemzése alapján azonban úgy tűnik, hogy tanácsadói nem készítették fel megfelelően az ingatlanmágnást az USA és Mexikó gazdasági viszonyaiból. A Ford ugyan a fenyegetés hatására lemondott egy 1,6 milliárd dolláros beruházást Mexikóban, ám ez csupán annyi változást hoz, hogy a Focust a tervezett új üzem helyett egyik meglévő ottani gyárában fogja előállítani.

A jövendő elnök fenyegetése ellenére a Ford, a GM és a Fiat Chrysler továbbra is azt tervezi, hogy 2022-ig közel egymillióval növeli gyártását Mexikóban, miközben félmillióval csökkenti az USA-ban - derül ki az LMC Automotive ágazati tanácsadó cég adataiból.

Nincsenek egyedül: a világ legnagyobb autógyártói legkevesebb 22 milliárd dollár befektetését tervezik a közép-amerikai országban és 25 ezerrel növelik a foglalkoztatást új vagy kibővített üzemeikben 2019-ig. És ezek csupán az eddig nyilvánosságra került terveik.

Számpélda

Általános vélekedés - és talán ennek esik áldozatául Trump -, hogy a mexikói termelés legfőbb előnye az olcsó munkaerő. Ebből annyi igaz, hogy az ottani gyári munkások órabére 80 százalékkal alacsonyabb, mint észak-amerikai szaktársaiké: 8,24 dollár szemben az USA-ban fizetendő 46,35 dollárral.

Ezt az előnyt azonban lényegében felemésztik a logisztikai költségek. Részben megnőnek a szállítási távolságok, részben a mexikói út- és vasúthálózat jóval fejletlenebb, mint az észak-amerikai, ami szintén pluszkiadásokat okoz.

Egy számpélda jól megmutatja ezt. Egy az USA-ban 25 ezer dollárba kerülő közepes szerdán esetén 600 dollárt spórolhatnak az autógyártók, ha az Egyesült Államok helyet Mexikóban gyártják. Az európai szállítási költség, azonban 300 dollárral, az USA-ba történő export 900-zal dobja meg az autó árát. Így az olcsó munkaerőn legfeljebb 300 dollárt nyerhetnek.

Szabadkereskedelem

Nem ebben van tehát a nagy üzlet, hanem valami egészen másban: a szabadkereskedelemben. Mexikó igazi előnye az Egyesült Államokkal szemben, hogy 44 országgal kötött szabadkereskedelmi egyezményt, amelyek a világ autópiacának felét reprezentálják, míg az USA csak 20-szal, amelyek az autóeladások kilenc százalékának adnak piacot - idézte a Bloomberg a michigani Center for Automotive Research adatait.

Visszatérve az előbbi számpéldához, ez két előnnyel jár. Egyrészt az említett középkategóriás autó esetén 1500 dollárt spórolhatnak az alkatrészeken, részben azért, mert Mexikóban készülnek alacsonyabb bérköltséggel, részben azért, mert adómentesen importálhatók az országba. További 2500 dollárt azzal spórolhatnak meg, hogy Mexikóból olyan szabadkereskedelmi egyezmény alapján exportálhatják az autókat Európába, amilyen az USA és az EU között nem létezik.

Vesztes meccs

Ha a Trump-adminisztráció megkötné azokat a kereskedelmi megállapodásokat amelyekkel Mexikó rendelkezik, míg az USA nem, akkor az említett autófajta esetén 2500 dollárt dolgozhatna le a 4300-as hátrányból. Az ingatlanmágnás azonban kampányában hadat üzent a szabadkereskedelmi egyezményeknek, amelyek miatt szerinte a feldolgozóipari munkahelyek elvándorolnak az USA-ból.

Mexikó kiterjedt kereskedelmi egyezményeinek köszönhetően az autógyártók 770 millió dollárnyi vámot spóroltak meg 2014-ben ahhoz képest, mintha az USA-ból exportálták volna járműveiket. (Ez a legfrissebb rendelkezésre álló adat ebben a témakörben.)

Igen, de...

Eközben persze igaz, hogy az észak-amerikai szabadkereskedelemnek (NAFTA) köszönhetően Mexikóból vámmentesen lehet bevinni az autókat az USA. A közép-amerikai ország évente kétmillió járművet exportál északi szomszédjába, ami több mint a teljes ottani termelés fele.

Az északi kivitel súlya azonban csökken. 2018-ra várhatóan a teljes mexikói export 28 százaléka irányul majd az USA-n kívüli országokba, míg 2015-ben még csupán 18 százalék volt ez az arány.

Bizonyos értelemben nem lenne értelme a NAFTA felmondásának - mondja Bernard Swiecki autóipari szakértő arra utalva, hogy Trump választási kampányában ezzel fenyegetőzött. Ez ugyan véget vetne az észak-amerikai szabadkereskedelemnek, de nem szüntetné meg Mexikó hasonló megállapodásait a világ más országaival, amelyekből a közép-amerikai ország legfőbb előnye származik északi szomszédjával szemben.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html