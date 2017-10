Havi 600 milliót költött luxuscikkekre a milliárdos?

Vizsgálóbizottságot hozott létre a horvát parlament szerdán azért, hogy feltárják, kik a felelősek Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor helyzetéért, a testület október 30-án kezdi meg munkáját - írja az MTI.

2017. október 11.

A horvát lapok szerdán arról cikkeztek, hogy a konszern nemrég közzétett konszolidált pénzügyi jelentése véget vetett a tulajdonos Ante Todoric birodalmának, ugyanis "kipukkad a hazugságlufi".

A Jutarnji List horvát napilap arról írt, hogy Todoric 7,8 milliárd kunával (321 milliárd forint) károsította meg a cégét, ebből biztosította családja számára évekig a luxus életet. Helikopterekre, drága külföldi nyaralásokra, hajókirándulásokra, valamint luxus cikkekre - táskákra, fehérneműre, cipőre - 15 millió kunát (618 millió forint) költöttek havonta.

A lap szerint az Agrokor éveken keresztül meghamisította könyvelését úgy, hogy több banki kölcsönt is tőkeként könyvelt el, és ezzel félrevezette a pénz- és hitelminősítő intézeteket, amelyek a kozmetikázott pénzügyi jelentések alapján úgy ítélték meg, hogy a vállalat mindvégig hitelképes volt. Az Agrokor emiatt hitelspirálba került, és egyre csak duzzadt az adósságállománya: a cégcsoportnak már az is nehézséget okozott, hogy a hitelek kamatait törlessze, egy-egy nagyobb lejárat visszafizetése pedig végképp csődbe vihette volna a vállalatot.

Todoric a horvát kormánytól kért segítséget, miután a bankoktól már nem kapott több hitelt. A horvát kormány megtagadta ugyan a pénzügyi támogatást, de a parlament április 6-án gyorsított eljárásban elfogadta a lex-Agrokor néven emlegetett törvényt, amely lehetővé teszi a rendszerszinten fontos vállalatok számára, hogy az államtól rendkívüli igazgatási eljárást kérjenek, megelőzve ezzel a csődeljárást. A törvény alkalmazását a tulajdonosnak és a hitelezőknek kell kérniük, az állam pedig egy biztost nevez ki a vállalat élére, akinek 15 hónapja van arra, hogy átszervezze, fenntarthatóvá és fizetőképessé tegye a vállalatot. Miután a kormány kinevezte a válságmenedzsmentet, új hitelt vettek fel a cég megmentésére és a károk csökkentésére.

A csődközelbe jutott cégcsoport Szlovéniában, Boszniában, Szerbiában és Magyarországon is érdekelt. Az Agrokoron belül mintegy ötven különböző gazdasági szektorhoz tartozó vállalat működik, munkavállalóinak létszáma meghaladja a 60 ezret, a cég éves árbevétele pedig eléri a horvát GDP 15 százalékát.

A PricewaterhouseCoopers (PwC) független könyvvizsgáló cég által nemrég elkészített konszolidált pénzügyi jelentés azonban Ante Ramljak rendkívüli kormánybiztos is meglepte, aki bejelentette: több számviteli szabálytalanságot észleltek az Agrokor pénzügyi átvilágításakor, amelyek törvényellenes tevékenységre utalnak, ezért a konszern válságmenedzsmentje büntetőjogi feljelentést tesz az Agrokor korábbi vezetői ellen. Az ügyet már a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) is vizsgálja.

Ante Todoric, aki maga kérte az államtól, hogy cégét helyezzék rendkívüli eljárás alá, és már hetek óta nem tartózkodik Horvátországban - lapértesülések szerint Londonban van - nemrég azzal állt elő, hogy a kormány megfenyegette és kényszerítette a vállalat átadásra. A tulajdonos szerint az ország államosította a céget, és súlyosan megsértette a magántulajdonhoz való jogot, ezért büntetőjogi feljelentést tesz Ante Ramljak kormánybiztos ellen. Todoric egy blogot is indított, amelyben az Agrokor körüli történésekre reagál, naponta több bejegyzésben.

A Vecernji List című horvát napilap arról cikkezett: Todoric az állam és politikájának "következménye". A konszern több politikust, pénzügyminisztert, sőt jegybankelnököt is adott Horvátországnak, sokan közülük mandátumuk letöltése után visszatértek az Agrokorba. Az újság arról írt, hogy az Agrokor az INA horvát olajipari vállalat és Pliva gyógyszergyár mellett - amíg azok teljesen állami tulajdonban voltak - a pártok káderpolitikáját szolgálták ki. Ahhoz, hogy Todoric kiépítse a birodalmát, az elmúlt közel három évtizedben minden kormány hozzájárult. A sajtó szerint a különböző horvát intézmények is csődöt mondtak az Agrokornál, beleértve az adóhivatalt, a horvát pénzügyi szervezetek állami felügyeletét (HANFA) és az állami pénzügyi intézetet (FINA) is.

A politikai pártok most egymás felelősségét firtatják, a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozása is hetekig elhúzódott, mert a nagyobbik kormánypárt, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és a legnagyobb ellenzéki párt, a szociáldemokraták (SDP) nem tudtak megegyezni a testület összetételéről.

Szakértők szerint ugyanakkor a 93 százalékban magántulajdonban lévő vállalat már nem Todoricsé, hanem a hitelezőié és a beszállítóié, ugyanis jelenleg a cég tőkeérték feletti vesztesége 14 milliárd kunára (közel 580 milliárd forint) rúg. A válságmenedzsment az elmúlt hónapokban árverésre bocsátotta a vállalat helikoptereit, jachtjait és nyaralóit - amelyeket csak a családtagok használtak -, Todoricnak egyedül a háza marad meg, a mintegy 2000 négyzetméteres, három emeletes Kulmer kastély (Kulmerovi dvori) Zágrábban.

A kormány szerint, amennyiben nem hozták volna meg a törvényt és nem helyezték volna rendkívüli eljárás alá az Agrokort, az súlyos következményekkel járt volna az ország gazdaságára nézve. Szakértők szerint azonban egyelőre még nincs ok a bizakodásra.