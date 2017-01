Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Házon belüli lázadás indult a brexit ellen

A brit toryk képviselőinek egy csoportja azt várja a kormánytól, hogy mielőtt benyújtja a szigetország kilépési kérelmét az EU-nak, hozzon nyilvánosságra egy részletes tervet (fehér könyvet) arról, milyen brexitet akar. A kormányfő teljesíti az elvárást, kérdés: mikor?

Theresa May brit miniszterelnöknek saját pártján belüli lázadással kell szemben néznie az előtt, hogy kormánya benyújtaná az Egyesült Királyság kilépési kérelmét az Európai Uniónak - írja a Bloomberg. London március 31-éig akarja elindítani a folyamatot, ám a legfelsőbb bíróság keddi döntése értelmében ehhez meg kell szereznie a parlament hozzájárulását.

Legkevesebb hat tory alsóházi képviselő, köztük négy volt miniszter csatlakozott az ellenzéki Munkáspárthoz, amely azt követeli, hogy a kormány brexit elindítása előtt készítsen egy fehér könyvet, amely részletezi, milyen feltételekkel képzeli el Nagy-Britannia kiválását az EU-ból. May a szerdai parlamenti vitában megígérte egy ilyen terv elkészítését, ám azt nem tudni, hogy ezt a parlamenti hozzájárulás előtt nyilvánosságra hozzák-e.

Nem szavazza meg

A képviselők célja az, hogy erősebb ellenőrzés alá helyezzék a miniszterelnököt és minisztereit a kilépés folyamatában. May viszont úgy gondolja, hogy az állandó nyilvános beszámolók gyengítenék alkupozícióját, ezért nem tudna olyan jó kereskedelmi megállapodást kötni az unióval, mint ha a színfalak mögött, pókerarccal alkudozhatna tárgyalópartnereivel.

Azt akarom, hogy legyen egy fehér könyv a parlament asztalán, amelyet megvitathatunk - jelentette ki Anna Soubry, a korábbi konzervatív gazdasági miniszter a keddi parlamenti vitában. Szerinte ez lehetővé tenné, hogy áthidalják a kormányfő és a bírálói közti jelenlegi szakadékot. Soubry nem adja a voksát ahhoz, hogy Nagy-Britannia parlamenti vita nélküli elhagyja az egységes európai piacot.

Kicsii többség

Kiszivárogtatott hírek szerint a kormány már csütörtökön be akarja terjeszteni a brexit megindításáról szóló törvényjavaslatot. May bírálói azonban elkezdhetik módosító javaslatokkal bombázni a parlamentet, hogy felhígítsák koncepcióját és ellenőrzésük alá vonják a kilépési tárgyalásokat.

A kormánynak meglehetősen sovány, mindössze 16 fős többsége van a parlamentben, ezért egy viszonylag kis rebellió nyomán is elbukhatja a brexittörvényről szóló szavazást. A Munkáspárt arra készül, hogy saját kilépési terv előterjesztésével egyszerűen átírja a kormány előterjesztését - jelentett ki Keir Starmer, a párt árnyék brexitminisztere.

Emellett elő akarják írni a kormánynak, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a parlamentben a válási tárgyalások alakulásáról. Végül úgy véli, hogy a végső brit-EU megállapodást a parlamentnek kellene jóváhagynia.

Ne csinálják!

A törvényhozás még decemberben elfogadott egy a javaslatot, miszerint a miniszterelnöknek nyilvánosságra kellene hoznia brexitterveit, mielőtt benyújtja az ország kilépési kérelmét. David Davis brexitügyi miniszter akkoriban azt mondta, hogy februárra előállnak egy ilyen anyaggal, ám a keddi parlamenti vitában - főnöke szerdai bejelentése előtt - visszautasította az írott terv beterjesztését.

Szerinte May január 17-ei beszéde töltötte be ezt a szerepet, ami azt sejteti, hogy esetleg a kormányfő is ennek írott változatát akarja elővezetni fehér könyvként.. Ebben a miniszterelnök azt mondta, hogy Nagy-Britannia mindenképpen elhagyja az egységes piacot, ám ezt követően olyan megállapodást akar kötni az EU-val, amely a lehető legtöbbet megőriz annak előnyeiből.

Davis arról beszélt, hogy rövid, "egyszerű" törvényt nyújtanak be, és nem örülnének annak, ha a képviselők megpróbálnák módosítani a jogszabályt. Bíznak benne, hogy simán átcsusszan a parlamenten az ügy.

Nem piskóta

A legfelsőbb bíróság döntése, amely beleszólást adott a parlamentnek a brexit folyamatába, nem változtat azon, hogy a szavazók többsége júniusban a brexit mellett döntött. Még csak azzal kapcsolatban sem mond semmit, milyen viszony alakuljon ki a kilépés után Nagy-Britannia és az EU között. Ugyanakkor aláhúzta a parlament szuverenitását, azt, hogy a törvényhozásé a végső döntések meghozatalának joga - véli Ros Kellaway, az Eversheds jogi ügynökség vezetője.