Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hiányzott egy igazán nagy katasztrófa? Itt van

Egy frissen megjelent könyv negyvenes éveiben járó szerzője generációja nevében hadat üzen a 60-70-evesek korosztályának. Szerinte a klímaváltozástól kezdve a fiatalok munkanélküliségéig a világ minden bajáért ők a felelősek, szociopaták, akik nem ismerik a lelkiismeret-furdalást.

A baby boom korosztály lerombolta Amerikát, tagjainak szociopata hajlamai tehetők felelőssé a klímaváltozásért, ami az emberi civilizáció összeomlásával fenyeget, és ez csak az egyik bűnük. Ezek a kijelentések Bruce Cannon Gibney A Generation of Sociopaths: How the Boomers Betrayed America (Szociopaták generációja: Hogyan árulták el Amerikát a baby boom korosztály tagjai) című könyvéből valók, amelyet a MarketWatch szemléz.

Az USA-ban elfogadott besorolás szerint a második világháború után született, nagy létszámú generációhoz az 1940-es évek közepe és a hatvanas évek eleje között születettek tartoznak. Az egyébként kockázati tőkebefektetőként dolgozó, negyvenes éveiben járó Gibney az X korosztályból jön, amelynek tagjai a hatvanas és a nyolcvanas évek eleje között látták meg a napvilágot.

Mindenért ők a hibásak

A durva generációs ellentétek felszítására is alkalmas könyv szerzője a globális felmelegedéstől kezdve az egyre emelkedő oktatási költségekig a nyugati társadalmakat fenyegető minden bajért a baby boom tagjainak viselkedését és óriási politikai hatalmát teszi felelőssé. A második világháború után születettek a végeláthatatlannak látszó prosperitás korszakában nőttek fel, szüleik elkényeztették őket és ők voltak az elsők, akik korán ismerkedtek meg a televízióval.

Ez csillapíthatatlan fogyasztási hajlamot fejlesztett ki bennük és érzéketlenné tette őket a jövő generációinak problémái iránt. Mindezek eredményeként a háború utáni korosztály tagjaiból hiányzik a segítőkészség és összességében egész viselkedésük szociopatikusnak látszik. (Az Idegen szavak szótára szerint a szociopata olyan torzult személyiségű ember, akinek sosincs lelkiismeret-furdalása - a szerk.)

Ők hozták ránk

Gibney szerint a baby boom generáció hozta Amerikára a Donald Trump elnökké választásával kialakult új politikai helyzetet, mivel újra és újra megválasztották azokat a politikusokat, akik csak az olyan önző politikai célokkal törődnek, mint az adókedvezmények nyújtása és a szociális osztogatás.

A generációk egymásra mutogatása nem újdonság, része az emberi természetnek, amely hajlamos az emberek bizonyos csoportjait felelőssé tenni a bajaiért. A jó bűnbak mindig hasznos. Gibney ugyanakkor azt állítja, hogy van valami, amiben a baby boom tagjai különböznek minden más korosztály tagjaitól: úgy gondolják, joguk van a jólétre. Ez a felfogásuk abból fakad, hogy a folyamatos gazdasági prosperitás éveiben nőttek fel.

Előttük és utánuk

Az előttük született generáció osztályrésze az 1929-1933-as nagy depresszió és a világháború volt, ezért megtanulták értékelni a társadalmi szolidaritást és igyekeztek befektetni a társadalomba, nem csupán elvenni attól. Az X és a millenniumi generáció (utóbbi az ezredforduló előtti időszakban születetteket fedi) megszenvedték az internetbuborék kipukkadását a múlt század legvégén, majd a 2008-2009-es pénzügyi összeomlást és annak minden hosszabb távú következményét. A 40 év alattiak nem hiszik, hogy a prosperitás automatikus dolog - véli Gibney.

Van alapja a generációs ellentétnek - véli Heidi Harmann washingtoni közgazdász-politológus. Amikor egy új generáció kilép az iskolából egy olyan munkaerőpiacra, amelyen nehéz elhelyezkedni, azonnal elkezdi vizslatni, hogy az állásokat betöltők generációja hogyan végzi a munkáját.

A millenniumi korosztály tagjai éppen így jártak, miközben ráadásul jelentős diákhitelek nyomják a vállukat. Ezért azonban kár a baby boom tagjait okolniuk, mondván: az a bajok oka, hogy ezek az emberek ragaszkodnak magas szociális juttatásaikhoz. Ha ugyanis azok nem lennének, akkor nekik kellene gondoskodniuk szüleikről-nagyszüleikről.

Nem mind szociopaták, de...

Gibney nem ilyen megengedő. Szerinte a tavalyi elnökválasztási kampány bebizonyította, hogy a hetvenévesek (mindkét jelölt életének ebben az időszakában járt) nem nyitottak a változásra. Vonakodtak a szociális juttatások reformjáról, az adóemelésekről, a klímaváltozásról, a magas diákhitel-tartozásokról vagy arról beszélni, miért halogatják a kormányok az utolsó pillanatra az infrastruktúra (az utak, a hidak) felújítását.

Nem állítom, hogy mindenki szociopata, aki a baby boom generációhoz tartozik, ám mivel óriási a létszámuk, ezért jóval többen vannak köztük, akik szociopata hajlamokat mutatnak - írja Gibney. És minden személyiséghiba könnyen válik a politikai rendszer hibás működésévé. A szerző, akinek könyve egy generációs háború bibliájává válhat, úgy véli, hogy pontosan ez a helyzet.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html