Hivatalos: Amerika kihátrál a párizsi klímaegyezményből

Az amerikai kormány írásban értesítette az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) a párizsi klímaegyezményből történő kilépési szándékáról - irja az MTI.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 5. szombat, 11:25

Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor közleményben jelezte, hogy a kormányzat a jövőben is változatlanul részt vesz a klímaváltozásról folyó nemzetközi tárgyalásokon, beleértve a párizsi egyezmény végrehajtásáról szóló megbeszéléseket is.

A washingtoni hivatalos értesítés az első írásbeli jelzés az ENSZ-nek az amerikai kormány azon szándékáról, hogy kilépteti az országot a 2015-ben a francia fővárosban csaknem 200 ország által aláírt nemzetközi egyezményből. Az értesítés ugyanakkor csak jelképes, és nincs jogi hatálya, mert az egyezmény lehetőséget ad ugyan arra, hogy egy ország 2020. november 4-ig teljesen kilépjen, ám formálisan erről 2019 előtt nem küldhet értesítést a világszervezetnek.

A további egyeztetésekben és megbeszéléseken történő változatlan amerikai részvételről szóló külügyminisztériumi kommüniké hangsúlyozza: az amerikai kormány célja "az Egyesült Államok érdekeinek védelme és annak biztosítása, hogy a kormányzat számára a jövőben valamennyi megoldás nyitva maradjon".

Donald Trump elnök az idén júniusban jelentette be, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból, igaz, hozzátette, hogy kormánya készen áll vagy tárgyalásokat kezdeni az újbóli belépésről, vagy teljesen új, az amerikai érdekeknek jobban megfelelő megállapodás kimunkálásában részt venni.

A pénteken a kora esti órákban kiadott külügyi közlemény azt is leszögezi: az Egyesült Államok innovációs és technológiai fejlesztések révén a továbbiakban is csökkenti az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, együttműködik más országokkal, tisztább és hatékonyabb módon hasznosítja a fosszilis tüzelőanyagokat, és igénybe vesz tiszta és megújuló energiaforrásokat is.