Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hol úszhatják meg a magyarok az autópályás büntetést?

Több mint egy éve ellenőrzik Szlovákiában elektronikus rendszerrel a sztrádamatricákat, ám a külföldieket továbbra sem tudják ennek alapján megbüntetni. Csak a helyszíni bírság fenyegeti a magyar autósokat is. Itthon egészen más a helyzet, egy cég például egymilliárd forintot kaszál évente az osztrákokon és a németeken.

A szlovákiai autópálya-matricák meglétét ellenőrző kamerarendszer 600 ezer matrica nélkül közlekedő külföldi gépjárművet mért be, de ha a rendőr nem állítja meg őket, nem lehet behajtani a bírságot - írta a pozsonyi Új Szó. Eközben több tízezer hazai sofőr kapott ilyen fizetési meghagyást postán. A közlekedési tárca szerint hiányoznak a nemzetközi előírások, amelyek lehetővé tennék az országhatáron átnyúló bírságolást.

Az uniós Eucaris rendszert csak olyankor vehetik igénybe a hatóságok, ha például gyorshajtásért, piroson való áthajtásért büntetnek. A fizetős útszakasz matrica nélküli használata nem tartozik ide. Szlovákia szeretné elérni az Európai Bizottságnál (EB), hogy ez is kerüljön be az Eucaris rendszerbe.

Van idő

Az EB a lap érdeklődésére megerősítette, más országok is tettek már hasonló javaslatot. Nemcsak a sztrádamatricákról van szó, hanem például a kockázatos előzésről, a tilosban parkolásról vagy a követési távolság be nem tartásáról. Ha európai szinten döntés születne is a módosításról, a változások hatályba léptetése évekig tartana, miközben a matricabírságokat a szabálysértés elkövetésétől számított három éven belül lehet behajtani.

A magyar autópálya-üzemeltető ügyvédi irodákkal hajtatja be a bírásokat, amivel akkor van baj, pereskedés lesz a dologból. A perköltségek ugyanis jóval túlléphetik a behajtandó büntetés összegét. Erről korábban a Totalcar.hu közölt terjedelmes cikket. Egy Ungarische Autobahn Inkasso Gmbh nevű cég a magyar autósokra kiszabott pótdíjak háromszorosát fizetteti a külföldiekkel, ha kell perre is megy az összegért.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) szintén az Eucaris rendszer hiányosságaira hivatkozik, ezért nincs más választása, mint behajtót küldeni mindenkire, aki tartozik.