Horvátországi erdőtűz: itt a vége!

Sikerült megállítani a tüzet hétfőn késő este a horvátországi Split városának határánál - idézi az MTI a horvát sajtóértesülést.

K. Kiss Gergely, 2017. július 18. kedd, 13:01

Jelentések szerint néhány órán belül 20 helyszínen keletkezett tűz hétfő éjszaka Dalmáciában. Omis és Split között 4500 hektárnyi terület égett le, és 80 ember sérült meg, többségükben tűzoltók.

A helyzet Split-Dalmát megyében volt a legsúlyosabb, ahol több falut is körbevett a tűz, lakóházak, olajfaültetvények, mezőgazdasági gépek és gépjárművek váltak a lángok martalékává, és egy óvoda is leégett. Több helyi lakost és turistát is evakuáltak. A tűz hétfő estére elérte Split város határát is, Kamen települést.

A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tűzoltók az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat, amelyek így továbbterjedtek, a bóra szél miatt pedig nem tudtak felszállni a repülőgépek sem délutánig. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani a rendkívül nehéz terepviszonyok miatt. Split városában egész éjjel pánik uralkodott.

Sokan a kormányra dühösek

Az emberek elégedetlenek, úgy vélik, hogy az állam későn reagált a tüzekre. A helyszínen tartózkodó tudósítók arról számoltak be, hogy a helyieknek nem volt mivel oltaniuk a tüzet, egyes falvakban és Split város több kerületében nem volt víz és áram. A tűzoltók emberfeletti erővel küzdöttek, de nem volt, aki váltsa őket. Csak hétfőn délután siettek kollégáik segítségére tűzoltók az ország belsejéből, és a hadsereget is későn rendelték a helyszínre - mondták el a helybeli lakosok.

Sokakat elvágott a tűz, sem a katonaság, sem a tűzoltók nem tudtak a helyszínre menni, ezért sok helyen az emberek maguk próbálták menteni házaikat. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden reggel Splitbe érkezett.

A kormányfő újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy harminc óra után sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Emlékeztetett, hogy nem csak Split környékén pusztítottak a lángok. Szavai szerint "a rendszer jól reagált, és az emberek remek munkát végeztek".

A kormányfő hétfőn este még arról beszélt, hogy amennyiben szükséges lesz, nemzetközi segítséget kérnek. Kedden azonban már kijelentette, hogy egyelőre nincs erre szükség. Hétfőn éjjel több ország is felajánlotta segítségét a tűzoltásban, többek között Szlovénia, Oroszország és Bosznia-Hercegovina is.