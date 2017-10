Hurrikánszerű vihar tombol a régióban - többen meghaltak

Ketten meghaltak, harminckilencen megsérültek az éjjel Lengyelország felett tomboló, Xavier nevű viharban, közel 840 ezer háztartás volt áram nélkül. Csütörtök este Németországban legalább hét ember halt meg a zord időjárás miatt.

Szabó Dániel, 2017. október 6. péntek, 10:55

A legnagyobb károkat a vihar az ország nyugati részén, a nagy-lengyelországi és Lubuskie vajdaságokban okozott. Péntek délután Beata Szydlo kormányfő a Lubuskie vajdaságbeli Zielona Górába látogat - jelentette be rendkívüli reggeli sajtóértekezletén Mariusz Blaszczak lengyel belügyminiszter.

A vihar miatt eddig Lengyelországban ketten haltak meg, a hatósági tájékoztatás szerint az egyik áldozatra - egy 58 éves asszonyra - a nyugat-lengyelországi Ostrów Wielkopolskiban dőlt rá egy fa. Szintén az ország nyugati részén, Osno Lubuskie városában lezuhant a vihar által megrongált háztetőt lefedni próbáló 67 éves férfi - írja az MTI. A belügyminiszter elmondta, hogy a 39 sérült, - közöttük 8 tűzoltó - egyike sincs életveszélyes állapotban.

A vihar miatt kezd megbénulni az ország nyugati fele: több vasútvonalon leállt a közlekedés. A lengyel államvasutak (PKP) péntek hajnalban kiadott közleménye szerint az eltorlaszolt síneken több vonatszerelvény akadt el, mintegy 1400 utast a tűzoltók mentettek ki.

A sajtóértekezleten szintén felszólalt Leszek Suski tábornok, a tűzoltóság főparancsnoka, és elmondta, hogy a tűzoltókat közel 11 ezerszer riasztották. Több mint 40 ezer tűzoltó mindenekelőtt letört faágakat, kidőlt fákat távolított el, biztosították a megrongált háztetőket és áramvezetékeket. A lengyel kormány biztonsági központjának (RCB) hajnali közleménye szerint 840 ezer háztartás van áram nélkül, a károkat folyamatos eltávolítják.

A vihar péntekre virradóra ért át Németországból, ahol jelentős anyagi károkat és közlekedési fennakadásokat okozott Hamburgban. Mecklenburg-elő-Pomerániában és Berlinben egy-egy, Brandenburg tartományban négy ember életét követelte. Valamennyien kidőlt fák vagy leszakadó ágak okozta sérülésekbe haltak bele. Sokan megsérültek, többen életveszélyesen.

Magyarországot ugyan a hétvégén eléri egy front, de a hurrikánszerű vihar elkerüli hazánkat. Változékonyabb lesz az idő: napsütésre, de esőre, többször erős szélre is számítani lehet. Emellett hűvösebb is lesz: a maximumok nem csak a 20, többfelé a 15 Celsius-fokot sem érik majd el, a leghidegebb órákban fagypont körüli értékek is lehetnek.

A címlapképen a Xavier vihar okozta berlini károk láthatók. Forrás: Tobias Schwarz/AFP.