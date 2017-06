Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így áll a Trump-botrány

Az amerikai hírszerzés vezetői szerdai kongresszusi meghallgatásukon elhárítottak minden kérdést, amely a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott beszélgetéseiket feszegette, beleértve a tavalyi elnökválasztási kampányba történt esetleges orosz beavatkozás témáját is.

A szenátus hírszerzési bizottsága előtti meghallgatáson Dan Coats, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője, Mike Rogers, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatója, Andrew McCabe, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügyvezető igazgatója és Rod Rosenstein igazságügyi miniszterhelyettes vett részt.

A szenátorok arra voltak kíváncsiak, vajon Trump elnök gyakorolt-e nyomást bármelyikükre is az orosz beavatkozásról folyó nyomozásokat illetően. A hírszerzési szakemberek és a miniszterhelyettes egyaránt cáfolták, hogy Trump bármikor is próbált volna nyomást gyakorolni rájuk, sem annak érdekében, hogy nyilvánosan is kimondják, nem történt semmiféle "összejátszás" a Trump-kampány munkatársai és orosz tisztségviselők között, sem pedig azért, hogy egyes nyomozásokat - például a Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadót érintőeket - lezárjanak.

Mind Coats, mind Rogers leszögezte azonban, hogy a szenátusi bizottság előtt sem kívánja felfedni a Fehér Házban az elmúlt hónapokban zajlott megbeszéléseik részleteit - írta az MTI.

A The Washington Post című napilap szerdán arról cikkezett, hogy március közepén, nem sokkal azt követően, hogy Coats jelölését a szenátus megszavazta, Trump azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy járjon közben az FBI akkori igazgatójánál, James Comeynál a Michael Flynn elleni vizsgálat leállítása érdekében. A lap szerint Trump panaszkodott Coatsnak és Mike Pompeónak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójának is, mert szerinte Comey "nem kezelte jól" az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokat. Dan Coats azonban a munkatársaival folytatott megbeszélések után úgy döntött: nem kíván beleszólni James Comey munkájába.