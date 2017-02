Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így javíthatnánk ugrásszerűen siralmas mutatóinkon

A tudatmódosító szerek elérhetőségének korlátozása mellett a szervezett szabadidős tevékenységek állami támogatásával és annak reklámozásával, hogy a szülők töltsenek el minél több időt kamaszgyerekeikkel, hatalmas eredményeket ért el Izland a kamaszkori alkohol- és drogfogyasztás, valamint dohányzás visszaszorításában.

Izlandon az utóbbi húsz évben jelentősen csökkent a kamaszkori dohányzás, alkoholfogyasztás és droghasználat. Míg ma a tizenöt-tizenhat évesek 5 százaléka mondja, hogy berúgott az előző hónapban, 1998-ban még 42 százalékuk nyilatkozott így. A kannabisz fogyasztás 17-ről 7 százalékra, a dohányzóké 23 százalékról 3 százalékra csökkent - ismerteti az eredményeket a Dívány.hu-ra hivatkozva a hvg.hu.

A radikális, de hatékony módszerek megtaláláshoz a divany.hu cikke szerint az izlandiak egy amerikai professzor, Milkman kutatásaiból indultak ki. Milkman olyan viselkedésmódokat keresett, amelyek a drogokéhoz hasonló neurokémiai változásokat érnek el az agyban.

Mint kiderült, így hat például a szervezett szabadidős tevékenység, azok a kamaszok ugyanis, akik ilyenekben vettek részt, kevesebbet dohányoztak és drogoztak. A szülőkkel töltött idő mennyisége is fontos faktor az agy neurokémiai állapotában.

Radikális program indult "Fiatalok Izlandon" névvel, amely megtiltotta a cigaretta árusítását 18 éves, az alkoholét 20 éves kor alattiak számára, és ezek reklámozását is betiltották. Ezenkívül amellett kampányoltak, hogy a szülők töltsenek minél több időt a gyerekkel, kiemelve, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem csak az idő minősége, hanem a mennyisége is számít. Hangsúlyozták, hogy hasznos, ha az estéket otthon tölti a gyerek, és a barátait is ismerjük.

Állami támogatást kapott egy csomó sportklub, zeneiskola, művészeti- és táncklub, annak érdekében, hogy a gyerekek értelmesen töltsék az időt, részegen fetrengés helyett így ingyen korcsolyázhattak meg ping-pongozhattak. A program eleme volt az a törvény, amely szerint a 13 és 16 év közötti gyerekek nem lehetnek az utcán télen este 10, nyáron éjfél után.

