Így lesz a halból bankjegy - bizarr videó a norvégoktól

Vicces videót készített a norvég jegybank az új 200 koronás bankjegy megjelenésére. A videóban a bankjegyen is megjelenő tőkehal a főszereplő, a zene pedig az I will follow him világsláger feldolgozása. Kommentár nélkül.

Csernátony Csaba, 2017. június 3. szombat, 18:20

Ajánlom