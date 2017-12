Ilyen karácsonyt se látott még sok magyar

Tapasztalt utazók üres kofferrel repülnek az Egyesült Államokba. Tudják ugyanis, hogy ott egyszerűen nem lehet ellenállni az európai mércével mérve olcsón megvehető, ráadásul jó minőségű áruknak. Pláne így van ez karácsony táján. A New York-i helyszínről tudósítunk.

New Yorkot úgy elhagyni, hogy egy zsebkendőt sem vettünk? Lehetetlen. A karácsonyi vásárlási roham azonban némiképpen különbözik az európaitól. A stílus, az engedmények és az akciók is mások, arról nem is beszélve, hogy az internetes vásárlás az áruházi tolongással szimbiózisban feji meg a helyiek és turisták pénztárcáját - méghozzá alaposan.

Csodás csillogás

A bécsi adventi vásárok hangulatát egész Európa szeretné utánozni. A tereken felállított fabódék, a körhinták és forralt boros-fánkos büfék immár Nagyváradtól Párizsig "beterítik" a kontinenst. Ám amíg Bécsben a munkaidő után főként a helybeliek múlatják az időt, addig másutt ez jórészt turisztikai látványosság. A vásárok főleg ott aratnak sikert, ahol nem a mindent elöntő kínai gagyi termékeket forgalmazzák. Ennek persze ára van, mert a valódi kézműves termékek - legyenek bár fából, fémből vagy mézeskalácsból - sokkal drágábbak, mint a dömpingáron megvehető csillogó vackok.

Másként működik azonban ez az Egyesült Államokban, jelesül New Yorkban. A csillogás persze itt sem hiányzik: a sugárutak, az épületek fényárban fürdenek, s különösen igaz ez a híres Rockefeller Center környékére. A filmekből oly jól ismert épületek közötti jégpályán a nap minden szakában csúcsforgalom van, de néhány utcával odébb a jóval terebélyesebb Bryant Parkban is nagy jégfelület várja a siklani vágyókat. Aki pedig sajnál 20 dollárt otthagyni egy egyórás korcsolya-jegyért, az a parkot körülvevő büfékben falatozhat. Kézműves árusok persze itt is vannak, de az árak talán szerényebbek, mint Európában. (A taxisofőrtől megtudtuk, hogy egy fabódé havi területfoglalási díja 15-40 ezer dollár között van, ami mai árfolyamon nagyjából 4 és 10 millió forint.)

A New York-i karácsonyi forgatag igazi különlegességét azonban az egészen frenetikusan megkomponált kinetikus kirakatok jelentik. A Saks Fifth Avenue vagy a szintén világhíres Macy's minden portálját csodás-csillogó és mozgó (!) figurák és mese jelenetek népesítik be. A szavakkal nehezen leírható kirakatok előtt - főleg esténként - ezrek és tízezrek várakoznak, hogy közel kerülhessenek a megelevenedett csodához, miközben a rendőrség kordonokkal próbálja szabályozni a tömeget - a legtöbbször sikertelenül. A manhattani belvárosba özönlő tömeg ugyanis gyakran elállja az utat is, s ezzel szinte megbénul a 5th Avenue és a Madison Avenue forgalma.

A két patinás áruház kétségtelenül viszi a prímet, de persze nem akar lemaradni egyik divat világmárka sem. Többek közt a Cartier, a Tiffany és a Gucci is kitett magáért az idén - sok ezer ledlámpával, csodás fényreklámokkal és persze vevőt vonzó kirakatokkal.

Akciók és engedmények

Az ünnepekre szép ajándékot mindenki szeretne venni, de az amerikaiak még ekkor is figyelnek az árra. Lesik az engedményeket és kiárusításokat, ráadásul nem is sikertelenül. A Fekete Péntek árzuhanása és vásárlói rohama ott amúgy nem egy napot, hanem majd egy hetet tölt ki. A nagyáruházak előtt ekkor sok ezren várakoztak nyitásra, s arra, hogy elsőként "csapjanak" szét az engedményes cuccok között.

Saját tapasztalat, hogy a Fekete Pénteken követő kedden már új, esetenként még az elmúlt hetit is "überelő" árleszállításokat hirdettek, így szinte levegővételt sem hagytak a rohamban kifulladt vásárlóknak. A másik jópofa trükköt a CVS drogéria-szupermarketekben láthattam. A 10 dollárt meghaladó vásárlás után a nyugtára újabb kedvezmény lehetőségét nyomtatták. Nem is akármilyet. A következő vásárlás egyik termékét 40 százalékos engedménnyel lehet megvenni - kivéve persze az akciós árukat. Naná, hogy másnap visszarohan az ember egy borotválkozószettet vagy parfümöt venni, hiszen így majd' felébe kerül csak. ... és az új vásárlás nyugtáján is egy új 40 százalékos kedvezmény "csillog". Naná, hogy másnap is veszünk ott valamit. Akár van rá szükség, akár nem...

Elérhető luxus

Több ezer dolláros zakót vagy estélyi ruhát viszonylag kevesen engedhetnek meg maguknak, még karácsony táján is. Ám a New York-i luxusárak fényévekre vannak az európaiaktól. Nem is kell engedményes akció vagy leárazás ahhoz, hogy menőnek számító Polo Ralf Laurent, Tommy Hilfiger, Ann Taylor vagy Louis Vuitton terméket dobjon valaki a kosarába.

Arról nem is beszélve, hogy az ottani ruházati cikkek valahogy mindig jobb minőségűek, mint amit Európában lehet venni. Például egy Levi's 501-es farmer anyaga, kopásállósága tapasztalataim szerint sokkal jobb, mint az itt árulté.

A szolidabb árak egyik magyarázata a kiélezett verseny lehet. Árban, adjusztálásban, kiszolgálásban szinte verhetetlen az USA. A kiszolgáló hölgy zokszó és grimasz nélkül emeli le a polcról a huszadik lábbelit még az esti csúcsforgalomban is. És ugyanilyen természetességgel cseréli ki a nem tetsző vagy rossz méretű ruhát is - indoklást nem kérve.

Netes és tolongós

A Fekete Péntek a két nagy amerikai óriás az Amazon és a Walmark harcát hozta. Az internetes áruküldő cég és a szupermarketeket üzemeltető óriás sok milliárd dolláros küzdelméből az előbbi került ki győztesen, de a vesztesek láthatóan nem adják fel. A marketing minden eszközét bedobják, hogy a karácsonyi bevásárlás egy részét továbbra is a boltokban költsék el. (Már sokakat kiüt az óriási árzuhanás - megjött az üzletláncok ellenszere.)

Ehhez már nem elegendő az árengedmény és a csinos csomagolás. Egyes áruházak például egyes slágertermékeket csakis az áruházban vagy boltban forgalmazzák. És, aki bemegy oda mondjuk egy olcsónak számító, de nagyon dögös cipőért, az biztos, hogy talál mást is, amit szívesen a kosarába tesz. Van egy másik trükk is: az online piactéren megrendelt árut csakis egy - közeli - áruházban lehet átvenni. A kuncsaft így kénytelen átküzdeni magát a tömegen, hogy végre magához ölelhesse a rég várt pulóvert, sínadrágot vagy étkészletet. Visszafelé pedig meglát mondjuk egy remek jambósapkát, télikabátot vagy piperekészletet....ugye nem kell tovább magyarázni.

...és végül

A turisták rémálma a csomagolás. Elutazás előtt derül ugyanis ki, hogy az eszeveszett konzumálás termékei nem férnek el a kofferbe. Akárhogy gyömöszöli a jó erőben lévő családapa. A gyereknek szánt farmerek, a nagyinak vett kardigán és a feleség által megvett féltucatnyi cipő egyszerűen nem fér az amúgy is teli kofferekbe.

De nincs tragédia. A kifutó divattermékeket árusító Ross áruházakban ezt is lehet olcsón venni. Igaz, nem az idei katalógusból visszaköszönő kézitáskák és bőröndök, de márkás - Samsonite, Delsey - termékek kapható 40-80 dollárért vagyis a magyar ár feléért, harmadáért. És, hát amúgy is kell egy új koffer a családnak...