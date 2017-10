Indul a vasárnap boltzár light változata a lengyeleknél

Szinte biztos, hogy Lengyelországban januártól bevezetik a vasárnapi zárva tartás felpuhított rendszerét. A teljes korlátozást akaró Szolidaritás szakszervezet vezetősége őrjöng.

Barabás Júlia, 2017. október 17. kedd, 06:40

Ha a Szejm elfogadja a lengyel törvényhozás illetékes bizottságának javaslatát, akkor az új évtől Lengyelországban bevezetik a vasárnapi boltzár light változatát - tudósított a gazeta.pl. Eszerint az üzletek csak minden második vasárnapon, a karácsonyt megelőző két vasárnapon és a húsvét előtti vasárnapon tarthatnak majd nyitva.

A vasárnapi boltzár bevezetésével a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) pártja nem sietett, mert a felmérésekből kiderült, hogy az emberek többsége ellenzi az intézkedést. Valószínűleg a light változatot sem kezdeményezték volna, ha a teljes tilalmat javaslő a Szolidaritás szakszervezet nem követelte volna egyre hangosabban a bevezetését.

Valószínű, hogy a Szejm megszavazza a tervezetet, olyannyira, hogy már a megfelelő naptárt is kiadták. A kis boltok tulajdonosai továbbra is nyitva tarthatnak (ez előnyös a franchise rendszerben működőknek), és nyitva lehetnek a vasúti, az autóbusz-pályaudvari és repülőtéri üzletek is. Az viszont még nem egyértelmű, mi lesz az internetes vásárlásokkal, és az sem, hogy a boltokat ellátó nagykereskedelmi láncolatoknak mit engednek meg.

A Szolidaritás vezetősége dühös, mert megígérte a szervezet tagjaiknak az úgynevezett szabad vasárnapot. Ellenjavaslatként azzal állt elő, hogy 2019. januártól havi három vasárnap legyenek zárva a kiskereskedelmi üzletek.

(A nyitókép forrása: Marc Serota, AFP)

