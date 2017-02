Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Iszonyú drága verseny biztos befutókkal

Az óriási felhajtáshoz illően idén is dollár tízmilliókban mérik a hét végi Oscar-díj-átadás költségeit és hasznait. A szobor ára lehet csupán tíz dollár vagy több mint egymillió. A nagy verseny végeredménye minden ellenkező hírrel szemben nagyon-nagyon kiszámítható.

Röpködnek a dollármilliók, amikor az érdeklődők választ keresnek arra, menyibe kerül egy Oscar-díj-átadó ünnepség megrendezése - derül ki az International Business Times cikkéből. A hét végén már a 89. moziünnepet rendezik meg Los Angelesben, amelynek teljes rendezési költségét 42,8 millió dollárra (12 milliárd forint, egy focistadion ára) becsli a WalletHub pénzügyi internetes portál.

Ez csupán a show rendezésének költsége. Ha valaki be akar jutni az átadóünnepséget követő after partyra, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: páronként majdnem 120 ezer dollárt (34 millió forint) kell kicsengetnie - írta a refinery29.com. A legendás vörös szőnyeg ára is egy kisebb vagyon. Az 1500 négyzetméteres szőnyeg 30 ezer dollárt (majdnem 8,5 millió forint) kóstál.

Egy szobor, több ár

A 14 karátos arany felhasználásával készült, a 30 centi magas, négykilós Oscar-szobor ára 696 dollár (185 ezer forint). A szobor különlegessége, hogy aki meg akar válni tőle, annak fel kell ajánlania a díjat odaítélő filmakadémiának, amely maximum tíz dollárt adhat érte.

Ezt követően lehet árverésre bocsátani az Oscart. Steven Spielberg Oscar-díjas rendező például 1,36 millió dollárt adott Bette Davis és Clark Gable szobraiért, amit azonnal vissza is juttatott adományként a filmakadémiának. A legtöbbet, 1,25 millió dollárt az 1970-es évek színész sztárja, Burt Reynolds Oscarja ért.

Drága lobbizás

A filmstúdiók részben presztízsük javítása, részben az Oscar-díjas filmek könnyebb értékesítésével járó közvetett haszon reményében óriási összegek kiadásával lobbiznak alkotásaik mellett. A Variety magazin a korábbi Oscar-átadók idején kiszivárgott információk, pletykák alapján hárommillió és tízmillió dollár közé teszi azt az összeget, amelyet zsebük mélysége alapján évről évre erre fordítanak.

Közvetett haszon

Meglepően nagy pénzt hoz a díjátadó Los Angelesnek és környékének. A Micronomics tanácsadó cég 2015-ös becslése szerint a ruhavásárlásokon, a limuzinbérléseken, a személyzet fizetésén és a mindezekhez kapcsolódó adózáson keresztül 82 millió dollárt kaszálhatnak a helyszínen tevékenykedő cégek, illet az eseménynek helyet adó helyhatóság.

A WalletHub ennél is jóval nagyobb közvetett gazdasági hatással számol. A pénzügyi portál szerint Los Angeles és a környező települések 130 millió dolláros bevételt kaszálhatnak az Oscar-átadással járó felhajtásnak köszönhetően.

Egyéb költségek

Nem kötődnek szorosan a gálához a filmekkel kapcsolatos költségek. Idén a legdrágább alkotás a legjobb film címére is jelölt Arrival (Érkezés), amely 47 millió dollárba került. A Hacksaw Ridge (A fegyvertelen katona) 40 millióért, a La La Land (Kaliforniai álom) 30 millió dollárért készült el.

A világ mozipénztáraiban az utóbbi film hozta a legnagyobb összeget, eddig több mint 340 millió dollárt - talán összefügg ezzel, hogy idén ez a film kapta a legtöbb Oscar-jelölést, annyit, amennyit utoljára 1997-ben a Titanic kapott. Az Érkezés 195 millióval és A fegyvertelen katona 175 millió dollárral messze lemarad ebben a versenyben.

Van magyar jelölt is Idén magyar rövidfilmnek is jutott díjjelölés, Deák Kristóf Mindenki (az angol címe Sing) 25 perces kisjátékfilmje az Ennemis Intérieurs (francia), a La femme et le TGV (svájci), a Silent Nights (dán) és a Timecode (spanyol) alkotással versenyez a kategóriájában. Magyar rövidfilmet 53 éve nem nominált az amerikai filmakadémia (akkor Szabó István Koncertjét.). A Mindenki a kilencvenes évek elején, iskolai környezetben játszódik. A film a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság médiatanácsa Mecenatúra programjának Huszárik Zoltán- pályázatán 2014-ben elnyert 8 millió forintos támogatásból készült. Az alkotók még kétmillió forintot tettek hozzá a költségvetéshez társasági adóbevételes (tao) támogatásból, valamint a Forbes információ szerint néhány milliót a gyártó Meteor Filmstúdió Kft.

Kiszámítható meccs

Bár mint minden nagy show-nak az Oscar-díj-átadónak is a meglepetés adja a sava-borsát, a phys.org internetes site munkatársai azt találták, hogy a gála végeredménye évről évre nagyon kiszámíthatóan alakul. A portál a fogadóirodák ajánlatait vetette össze a végeredménnyel, és arra jutott, hogy a Brokeback Mountain (Túl a barátságon) 2006-os váratlan győzelme óta alig volt meglepetés a versenyben.

Jó példa a legjobb színésznő és színész kategóriája. Több mint egy évtizede, 2004 óta az előbbiek esetén kétszer, az utóbbiaknál egyszer nem jött be a bookmakerek tippje.

A magyarázat talán abban keresendő, hogy a győztesekkel kapcsolatos általános várakozások összhangban vannak a fogadóirodák és a filmakadémia véleményével. Például a Túl a barátságon óriási meglepetése a bookmakereknél nem is volt olyan váratlan. A film győzelmére fogadóknak eleinte minden egy dollár befektetésük után kilencet ígértek, ám a díjátadót közvetlenül megelőzően már csak 2,5 dolláros fogadásokat lehetett kötni.