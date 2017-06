Itt a megállapodás - újabb segítséget kaptak a görögök

Az eurócsoport pénzügyminiszterei és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megegyezett a görög adósságkezelő csomag következő részletéről, amely lehetővé teszi további 8,5 milliárd euró folyósítását Görögországnak.

K. Kiss Gergely, 2017. június 15. csütörtök, 23:03

Ajánlom

Az eurócsoport tájékoztatása szerint a luxembourgi tanácskozáson részt vevő 19 ország minisztere és Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatójának megállapodása szerint júliusban fizethetik a következő részletet, hogy Görögország képes legyen a tartozások teljesítésére egy újabb pénzügyi válság elkerülése érdekében. A találkozó alkalmával Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója bejelentette, javasolni fogja, hogy a valutaalap is csatlakozzon Görögország nemzetközi hitelezőinek csoportjához, noha továbbra sem tartja fenntarthatónak a görög adósság törlesztését - idézi az MTI.

Jeroen Dijsselbloem holland pénzügyminiszter, az eurócsoport elnöke kijelentette, azt követően, hogy lehetővé vált a következő hitelkeret lehívása Görögország számára, az euróövezet pénzügyminiszterei egy pénzügyi stratégia kidolgozásán dolgoznak, amely majd lehetővé teszi Görögország számára, hogy ismét "saját lábára álljon" a 2018-ig tartó reformprogram ideje alatt.

Elmondta, hogy a Nemzetközi Valutaalap is készen áll arra, hogy több pénzügyi támogatást nyújtson Görögországnak adósságai kifizetéséhez. Egyes adósságelemek törlesztése akár 15 évvel is késleltethető, a visszafizetéseknél pedig figyelembe lehet majd venni Görögország aktuális növekedési szintjét. Görögország nemzetközi hitelezői a csütörtöki megállapodás ellenére továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogyan kellene folytatni a hét évvel ezelőtt pénzügyi válságba került ország harmadik mentőcsomagjának programját.

Sokáig vonakodtak

A 86 milliárd eurós hitelcsomag finanszírozásában - az előző kettővel ellentétben - a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ez idáig nem vett részt, mert nem tartotta fenntarthatónak a görög adósság törlesztését és ezért annak enyhítését szorgalmazta a hitelezők csoportjánál. A hitelezők sorában a német kormány azonban az adósság elengedésének minden formáját elutasítja, a hitelfeltételek érvényesítése érdekében viszont kezdetektől fogva elengedhetetlennek tartotta az IMF részvételét a programban.

A görög költségvetést 2010 óta nemzetközi hitelek tartják működésben. A legutóbbi, jelenleg aktuális, sorban a harmadik mentőcsomag feltételeiben Athén 2015-ben állapodott meg a hitelezőkkel és átfogó reformok végrehajtása mellett kötelezte el magát 2018-ig.

Görögország és hitelezői május végén zárták le a harmadik nemzetközi mentőcsomag első felülvizsgálatát, amivel megnyílt az út Görögország adósságszolgálatának enyhítése előtt. Az euróövezetet alkotó országok pénzügyminiszterei emellett engedélyezték a következő hitelrészlet, 10,3 milliárd euró átutalását. A csütörtöki, 8,5 milliárd euró folyósításáról szóló megállapodás, azzal a feltétellel jött létre, hogy a görög parlament módosítja a nyugdíjakkal, a privatizációval és a nemfizető hitelekkel kapcsolatos, nemrégiben elfogadott törvényeket.