Járványveszély miatt importtilalom Szlovákiában

A régió országaiban feltűnt afrikai sertéspestis miatt Szlovákiában is megkongatták a vészharangot. Betiltották a sertések és a nem hőkezelt sertéstermékek behozatalát Ukrajna határ menti részeiről és hasonló intézkedésre készülnek az ország nyugati végén is.

2017. július 15. szombat

Szlovákiában huszonhét évvel ezelőtt 2,5 milliós volt a sertésállomány, jelenleg már csak alig 600 ezer egyedet számlálnak - írta az Új Szó. Az országban az utóbbi években az alacsony értékesítési árak miatt sok helyütt teljesen leépítették a sertésállományt.

A sertéstenyésztés bonyodalmait a pestisgyanú is fokozza. Az elmúlt két-három év folyamán elsősorban északról, illetve északkeletről veszélyeztette a szlovákiai állományokat a kór, ugyanis mind Lengyelországban, mind pedig Ukrajnában felfigyeltek a sertéspestisre. Legújabban Morvaország jelezte a sertések megbetegedését.

A szlovák állat-egészségügyi hivatal jelezte, hogy 30 kilométeres körzetben betiltja a sertés és a nem hőkezelt sertéstermékek behozatalát Ukrajnából. Hasonló intézkedésekre lehet számítani az ország nyugati határrészében is a csehországi helyzettől függően.

Az afrikai sertéspestis előfordulását Csehországban, Lengyelországban és Ukrajnában is jelezték. A lengyelek úgy vélik, hogy a betegség "közvetítőkkel" juthatott be az országba. Főleg a nagyobb parkolók lehetnek veszélyesek, amelyeken a szemétkukákba sokszor ételmaradékok is kerülnek.

A cseh állatorvosok fokozottan vizsgálják, miképpen üthette fel a fejét a kór Morvaország keleti részében. A zlíni kórház közelében két elpusztult vaddisznót találtak.

Nem kizárt, hogy a Zlínben talált elpusztult vaddisznók éppen valamelyik kamionparkoló szemétkukájából fogyasztottak nem kellőképpen hőkezelt sertéshúsmaradékot, például kolbászt, szalonnát vagy sonkát. Ha beigazolódna, hogy a fertőzés forrása a tranzitközlekedés, abban az esetben Szlovákia is komoly veszélybe kerülhet.

A hivatal arra figyelmeztet, hogy a szlovákiai polgárok ne vásároljanak sertéshúst és nem hőkezelt hústermékeket a Zlíni kerületben. Igaz ugyan, hogy az afrikai sertéspestis nem terjed állatról emberre, viszont a fertőzéssel kapcsolatba került egyén átviheti a betegséget saját sertésállományára.