Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó hír jött Kínából

Gyorsuló és a vártnál erősebb ütemben emelkedett a kínai feldolgozóipar teljesítménye februárban: a termelés felfutásával párhuzamosan gyarapodott az új megrendelések állománya, így a kormány nagyobb figyelmet szentelhet az eladósodás növekedéséből származó pénzügyi kockázatok kezelésére - ez derült ki az ágazat teljesítményét tükröző kedden közölt beszerzésimenedzser-indexből.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

A Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató együttműködésével készített kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke 51,7 pontra kúszott fel a januári 51,0 pontról. Elemzők gyengébb értékre, 50,8 pontra számítottak.

A hivatalos adat is kedvezőbb volt a vártnál, és az is a növekedés gyorsulását mutatta. A kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) által kiszámolt feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index három havi csúcsra, 51,6 pontra ugrott februárban az előző havi 51,3 pontról. Elemzők 51,1 pontot vártak.

A feldolgozóiparon kívüli, főleg a szolgáltatásokat és az építőipart tömörítő szektor enyhén lassuló ütemben bővült februárban. A nem feldolgozóipari ágazatoknak a kínai logisztikai és beszerzési szövetség által számolt beszerzésimenedzser-indexe 54,2 pontra csökkent a januári 54,6 pontról - írja az MTI.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált ágazat növekedését, 50 pont alatti értéke a visszaesését jelzi. Az előzőnél magasabb 50 pont feletti érték a növekedés ütemének gyorsulására, az alacsonyabb pedig lassulásra utal. (A német adat is jó lett.)

A Caixin/IHS Markit és a CFLP módszertana közti legnagyobb eltérés az, hogy az előbbi a kis- és középvállalatok, utóbbi az alapvetően állami tulajdonú nagyvállalatok teljesítményét méri.

Februárban növekedett a belső és a külső kereslet is annak jeleként, hogy a világgazdaság élénkül még úgy is, hogy erősödnek a kereskedelmi protekcionizmustól tartó félelmek. Csökkent ugyanakkor a munkahelyek száma, de 2013 márciusa óta a legkisebb mértékben. Februárban is meredeken erősödött az inflációs nyomás, főleg azért, mert drágultak az építőanyagok, és a gyártók költségeik egy részét át tudták hárítani a fogyasztókra.

Zhou Hao, a Commerzbank szingapúri vezető elemzője kiemelte, hogy a CFLP által számolt feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index már a hetedik egymást követő hónapban állt a növekedést és visszaesést elválasztó 50 pont felett, ami azt sugallja, hogy az ipari termelés dinamikusan fejlődik. Az elemző nagyon valószínűnek tartja, hogy a kínai központi bank újabb tíz bázisponttal emeli a rövid lejáratú hitelkamatokat.

A növekvő adósságállomány miatt fokozódó kockázatokkal szembesülve a jegybank az utóbbi hónapokban óvatosan elmozdult a szigorítás irányába a korábbi évek rendkívül laza monetáris politikája után, miközben a fókusz lassan a gazdasági növekedésről a reformokra közelít.