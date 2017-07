Jó hírt közölt az IMF - felhőtlen lehet a boldogság?

Erősödik a világgazdaság, több ország és térség gyorsabb növekedésre számíthat idén és jövőre a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint. Bár a globális gazdasági növekedési ütem prognózisán nem változtatott az IMF, a háttérben azért történtek változások - derül egy most közzé tett jelentésből.

Szabó Zsuzsanna, 2017. július 24. hétfő, 06:20

A világgazdaság növekedése idén 3,5, jövőre 3,6 százalékos lehet - derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb Világgazdasági kilátások (WEO) című elemzéséből. Bár a globális előrejelzés megegyezik az áprilisi prognózissal, az országok hozzájárulása ehhez a bővüléshez némi átrendeződést mutat.

A Valutaalap friss előrejelzésében például felfelé módosította az eurózóna, Japán, Kína és a fejlődő és feltörekvő ázsiai gazdaságok, valamint a fejlő és feltörekvő Európa, valamint Mexikó növekedési előrejelzését. Ami ezt a javulást elfedte az például az Egyesült Államokra vonatkozó kilátás, amelyen rontott a Valutaalap. A szervezet ugyanis az áprilisban erre az évre előrejelzett 2,3 százalékos ütemet 2,1, a jövő évire várt 2,5 százalékot pedig szintén 2,1 százalékra vágta vissza. A lépés mögött a korábban vártnál szorosabb költségvetés áll. Az expanzív költségvetési politikához kapcsolódó piaci várakozások is alább hagytak - jegyzi meg a Valutaalap.

Az Egyesült Királyság esetében szintén lefelé módosított az IMF, itt a 2017-es első negyedéves várakozásoktól elmaradó teljesítmény az indok. Emellett a brexit teljes hatása szintén ismeretlen még - teszi hozzá az elemzés.

A feltörekvők húzhatnak

A fejlett és feltörekvő gazdaságok idén 4,6, jövőre 4,8 százalékos növekedéssel járulhatnak hozzá a globális gazdaság teljesítményéhez. Az érték erre az évre 0,1 százalékpontos javítást jelent, míg a jövő évi prognózis megegyezik az áprilisival.

Kína esetében az idei és a jövő évi prognózison is javított az IMF, előbbit az idei, vártnál erőteljesebb teljesítménnyel, utóbbit pedig a megszorítások elhalasztásával magyarázták az elemzők, jóllehet ez az adósság további jelentős növekedésével jár.

Az Valutaalap a fejlődő és feltörekvő európai gazdaságok növekedési ütemét erre az évre 0,5 százalékponttal 3,5 százalékra javította. Ezzel kapcsolatban az előrejelzés készítői megjegyzik, hogy a magasabb növekedés főleg a török gazdaság megemelt várakozásainak köszönhető. E csoport növekedése jövőre 3,2 százalékra mérséklődhet, ami az áprilisi prognózishoz képest 0,1 százalékponttal lassabb ütemet jelöl. (Veszélyben a magyar gazdasági csoda - ismét megszólalt az IMF)

Összességében tehát az elmúlt időszak adatai az elmúlt évtized legszélesebb alapjain nyugvó globális fellendülését mutatják. A világkereskedelem is felfelé ívelő pályán halad, a bővülés a következő két év globális növekedését felülmúlja. Ez 2017-re 4, 2018-ra 3,9 százalékos bővülést jelent az előrejelzés szerint.

Kockázatok azért vannak

A pozitív fejlemények ellenére azért maradtak még gyenge pontok, főleg a közepes és alacsony jövedelmű, nyersanyagexportőr országoknál, amelyeknek továbbra is a nyersanyagok visszafogottabb kereskedéséhez kell alkalmazkodniuk. Latin-Amerika továbbra is átlag alatti növekedéssel küszködik, és bár Fekete-Afrikában a gazdaság gyorsul, az ütem még így is alig haladja meg a népességnövekedést, amelynek eredményeként az egy főre eső jövedelem stagnál - hívta fel a figyelmet Maurice Obstfeld, az IMF kutatási igazgatója.

A közeljövőre vonatkozóan az IMF a mostani előre jelzettnél erősebb növekedést is el tud képzelni a kontinentális Európában, miután a politikai kockázatok csökkentek.

Az USA előrejelzésével kapcsolatban kétélűek a kockázatok: az olyan költségvetési ösztönzők, mint a bevételt csökkentő adóreform, gyorsabb növekedést eredményezhet a most előrejelzettnél, míg a mostani adminisztráció büdzséjében javasolt kiadásalapú konszolidáció lassíthatja a gazdaságot - jegyzi meg az IMF

A lefelé mutató kockázatok között viszont ott van az is, hogy sok fejlődő és feltörekvő gazdaságba a kedvezőbb kamatok miatt jelentős tőkebeáramlás volt, amelynek iránya a fejlett gazdaságok jegybanki szigorításainak hatására megfordulhat.

A maginflációs nyomás alacsony maradhat a fejlett gazdaságokban és a hosszabb távú inflációs várakozások sem haladják meg a jegybanki célt, így a jegybankoknak továbbra is óvatosan kell előrehaladniuk a szigorítási pályán - figyelmeztet az IMF.

A kockázatok között a gyorsabb kínai növekedés is szerepel, amely a hitelezés gyors bővülésével is jár növelve a pénzügyi kockázatokat, ezért az IMF a kínai kormány nem-teljesítő hitelekre és a koordináltabb pénzügyi felügyeletet üdvözlendőnek tartja.

A protekcionizmus nem hoz sok jót

A jelenlegi javulások ellenére a hosszabb távú kilátások továbbra is a történelmi szintek alatt maradnak, amelyek szintén hordoznak magukban kockázatokat. A fejlett gazdaságokban a medián reáljövedelem stagnált, az egyenlőtlenségek pedig nőttek az elmúlt évtizedekben. Bár a munkanélküliség esik, a bérek emelkedése továbbra is gyenge. Vagyis a lassú növekedés nemcsak az életminőség javulását tartja vissza, de a társadalmi feszültségek fokozódását is magában hordozza, amely már néhány országban protekcionista intézkedésekhez vezettek.

A Valutaalap ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a protekcionista intézkedések miatti fenyegetettség továbbra is kiugró már rövid és középtávra vonatkozóan is, és ez igaz a geopolitikai kockázatokra is. Emellett a helyi politikai viszályok, a gyenge kormányzásból és a korrupcióból fakadó sokkok is visszavethetik a gazdaságot. A kockázatok pedig összekapcsolódnak és egymást erősíthetik - teszi hozzá az elemzés.

A mostani fellendülés megadja a lehetőséget a döntéshozóknak arra, hogy a lassú növekedés mögött álló hosszú távú kockázatokat kezeljék. Obstfeld szerint megfelelő strukturális reformokkal a potenciális növekedést minden országban lehet javítani, különösen, ha azok növekedésbarát költségvetési politikával társulnak. A kutatási igazgató szerint az emberekbe való befektetés is nagyon fontos, legyen az alapképzés, szakképzés, vagy átképzési programok. Ezek ugyanis egyrészt növeli a munkaerőpiac ellenállóképességét a technológia és az automatizálás által diktált gazdasági átalakulással szemben, másrészt a potenciális növekedést is javítja.

A prosperitás másik kulcseleme a multilaterális együttműködés olyan területeken, mint például a kereskedelem, pénzügyi stabilitási intézkedések, társasági adó, klíma, egészségügy vagy az éhínség enyhítése - jegyezte meg Obstfeld az IMF által kiadott közlemény szerint. A szakember továbbá hangsúlyozta: ott, ahol a nemzeti fejleményeknek erős nemzetközi hatása van, a szűken nemzeti előnyökre alapozott intézkedések a legjobb esetben nem hatékonyak, a legrosszabb esetben mindenkire nagyon káros hatással vannak.

(A jelenlegi, köztes elemzésében Magyarországra vonatkozó adatokat nem közölt az IMF.)