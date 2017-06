Jobban félnek a magyaroknál a szlovákok

Rettegnek állásuk elvesztésétől Szlovákia lakói annak ellenére, hogy munkaerőhiány van az országban. Alig több mint felük gondolja úgy, hogy biztos állása van.

Barabás Júlia, 2017. június 29. csütörtök, 06:40

A szlovákiai munkavállalók nemzetközi összehasonlításban is nagyon félnek az állásuk elvesztésétől - idézte a pozsonyi Új Szó, a Szlovák Tudományos Akadémia felmérését. Csak 53 százalékuk gondolja azt, hogy biztos állása van. Ennél csak a Japánok pesszimistábbak.

Ez már csak azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban jelentősen javult a gazdasági helyzet, egyre több a munkahely, és a cégek már harcolnak az alkalmazottakért - nyilatkozta Robert Klobucky, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének az elemzője. Kollégája, Miloslav Bahna szerint ez még a 2008-ban kirobbant gazdasági válság öröksége, amikor rengetegen veszítették el a munkájukat. Ők máig nem nyerték vissza a biztonságérzetüket.

Persze, e tekintetben is jelentős különbségek vannak az egyes régiók között. Ahol több az állástalan, ott nagyobb azok aránya is, akik tartanak a munkahelyük elvesztésétől.

A most közzétett felmérésből az is kiderül, hogy az alkalmazottak alig ötöde elégedett a fizetéséve. Hogy ennek ellenére nincsenek tömeges felmondások, az Bahna szerint azzal magyarázható, hogy a megkérdezettek több mint 80 százaléka már annak is örül, hogy egyáltalán van munkája.

