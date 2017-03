Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jöhet az igazi felfordulás

Nincs konszenzus a piaci szereplők között azzal kapcsolatban, hogyan fog reagálni a brit valuta árfolyama arra, ha a londoni kormány a héten elindítja Nagy-Britannia kilépési folyamatát az EU-ból. Jöhet még egy újabb nagy hanyatlás is.

Régóta várnak a piaci szereplők arra, hogy a brit kormány benyújtsa Nagy-Britannia kilépési kérelmét az európai alapszerződés 50. cikkelyének megfelelően, ám nincs konszenzus az ügyben, hogy ennek milyen pénzpiaci hatása lesz - írja a Bloomberg. A font 18 százalékkal gyengült tavaly június brexitreferendum óta, miközben a részvénypiacok 16 százalékkal erősödtek.

A kereskedés nyugodtan folyt az elmúlt napokban, miután kiderült, hogy Theresa May miniszterelnök már a héten be akarja nyújtani a kilépési kérelmet, ám az elemzők szerint ez akár azt is jelezheti, hogy a befektetők túlzottan magabiztosak. Mayre hétfőn az a feladat várt, hogy megszerezze a parlament végleges felhatalmazását a nagy lépés megtételéhez.

Óvatosan

Nem értünk egyet azokkal, akik szerint a font árfolyama már teljesen tükrözi az 50. cikkely érvénybe lépésének hatását - vélik a Bank of America Merrill Lynch elemzői. A brit valuta tovább gyengülhet, amennyiben durván kezdődnének a tárgyalások. Összességében előbb gyengülésre számítanak, amit az év végé felé erősödés követhet.

Hasonló véleményen lehetnek a JP Morgan szakértői. Erre utal, hogy március elején dollárvételekkel kombinált fonteladásokat javasoltak ügyfeleiknek. Szerintük a brit valuta túlértékelt és a befektetők könnyen elveszthetik a belé vetett bizalmukat.

Majd kiderül

Nem hoz nagyobb változást a brexittárgyalások megindulása - vélik a Morgan Stanley elemzői. Sokféle hír fog érkezni az egyeztetések megkezdése után, amelyeket vezető helyeken közölhetnek a hírportálok és az újságok, de a brexittel összefüggő negatív gazdasági következményeket már tükrözi a font árfolyama.

A kérdés az, hogy gazdasági racionalitás vagy a politikai populizmus viszi-e majd a prímet a tárgyalásokon - véli Robert Wood a Bank of America szakértője. A JP Morgannál hasonlóan gondolkodnak. Gyorsan kiderülhet, hogy a felek a kemény brexit felé mozdulnak-e el, azaz a szigetország elhagyja-e az egységes európai piacot annak minden romboló hatásával vagy sem - találgatják a lehetséges fejleményeket.

Ha a kereskedők azt látják, hogy a folyamat végén a bankok, illetve a tágabb befektetési ágazat többi szervezete el fog költözni Nagy-Britanniából, akkor romlani fog a véleményük a font kilátásairól - derül ki Viraj Patel, az ING Groep elemzőjének szavaiból.

Beszédes kötvénypiac

A részvénypiaci befektetőknek nem okoz álmatlan éjszakákat a brexit, miután a gyengülő font kedvez a tőzsdén jegyzett cégek többségének. Ezek bevételének nagyja ugyanis exportból származik. Ezért erősödtek a vezető tőzsdeindexek a valuta erőtlenedésével párhuzamosan. Az előbb idézett befektetési bankok azonban hosszabb távon óvatosságra intik ügyfeleiket a részvénypiacokon is.

Az ING azt ajánlja a piaci szereplőknek, hogy figyeljék hogyan alakul brit kötvények külföldi tulajdona. Az elmúlt két hónapban egyre kevesebb állampapír volt az országon kívüliek kezében. Ha ez hat hónapos tendenciává válik, az már mondani fog valamit - véli Patel.