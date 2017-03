Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jól megsorozzák a briteket

Az elmúlt napok nyilatkozatai és kiszivárogtatott dokumentumai arra utalnak, hogy London kő kémény brexittárgyalásokra számíthat. Az egyetlen pozitív hang Európából az volt, amely szerint talán a válóper közben a britek rájönnek, hogy mégsem akarják felbontani ezt a házasságot.

Theresa May brit miniszterelnök egy sor emlékeztetőt kapott a napokban arról, milyen nehéz brexittárgyalásokra számíthat kormánya - gyűjtötte össze a jelzéseket a Bloomberg. Berlintől Brüsszelig számos nyilatkozat hangzott el és egy fajsúlyos dokumentum is kiszivárgott, amelyek arról szóltak, hogy az uniós országok egységesen akarnak fellépni a távozó Nagy-Britanniával szemben, és be akarják bizonyítani, hogy a kilépés ára nagyobb, mint a bent maradásé lenne.

Régi fogadalom

Az üzenetek néhány nappal azt megelőzően érkeztek, hogy May március végén be akarja nyújtani országa kilépési szándéknyilatkozatát az Európai Uniónak. A brit kormányfő csak a csütörtök-pénteki EU-csúcs első napján vett részt, majd hazarepült.

Ezt megelőzően megígérte, hogy kormánya megalapozza azt a független, öntudatos, globális orientációjú Nagy-Britanniát, amelynek létrejöttére tavaly júniusban a brexitszavazás résztvevőinek többsége voksolt. Az optimista nyilatkozat elhangzásával egyidejűleg azonban napvilágot látott a német kormány emlékeztetője, ami elronthatja londoni vezetés hangulatát.

Nem oszthatnak meg bennünket!

Az dokumentum fő tétele az, hogy az uniós tagállamoknak mindenáron el kell kerülniük, hogy a tárgyalások során megosztottak legyenek. Az első számú prioritás az EU egységének és összetartásának megőrzése. Különbségnek kell lennie az államközösségen belüli és kívüli élet között!

A brexit miatt gyengébb lesz a szigetország és a kontinens együttműködése és gazdasági kapcsolatrendszere az EU-tagság idejéhez képest - folytatódik a szöveg. Nagy-Britanniát harmadik országnak kell kezelni: a kilépés egy lépés hátra, aminek hatással kell lennie a szigetországra! Más szóval hiába reménykednek Londonban abban, hogy a berlini vezetés fontosabbnak fogja tartani a német vállalatok gazdasági érdekét - nagy-britanniai exportját -, mint az unió egységét.

Fontos sorrend

További pofon London arcára, hogy Berlin egyetért az Európai Bizottság főtárgyalója, Michel Barnier álláspontjával a tárgyalások sorrendjével kapcsolatban. Eszerint előbb kell megállapodni a válás feltételiről és csak ezt követően lehet szó az új brit-EU kereskedelmi kapcsolatokról. A brit vezetés párhuzamosan szeretne egyeztetni erről a két ügyről.

Ez ügyben Anders Samuelsen dán külügyminiszter is bevitt egy ütést a briteknek, amikor a napokban kijeleztette, hogy 15 évbe is beletelhet, mire letárgyalják az új kereskedelmi egyezményt az EU és a szigetország között. May átfogó megállapodást akar elérni a kilépésre rendelkezésre álló kétéves időkereten belül.

Barátságtalan szomszéd

És a sorozatnak ezzel nincs vége: még a régi szomszéd Írország is keménykedik a britekkel. Enda Kenny miniszterelnök arra figyelmeztette a londoni vezetést, hogy Nagy-Britanniának ki kell csengetnie korábbi pénzügyi vállalásait, mielőtt kilép az EU-ból. Emellett az írek nem titkolják, hogy szívesen elcsábítanák azokat a cégeket, amelyek a brexit miatt elköltöztetnék Nagy-Britanniában lévő központjukat.

Boris Johnson, a londoni kormány külügyminisztere visszautasította, hogy fizessenek. Szerinte nem ésszerű elvárni, hogy országa óriási cech kicsengetésével hagyja hátra az EU-t. Szakértők szerint ez világosan jelzi, hogy a brit vezetés minden egyes cent követelés ellen harcolni fog.

A legbarátságosabb európai véleményt Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök fogalmazta meg. A válási tárgyalások alatt talán úgy fogják látni, hogy annyira szeretnek bennünket, hogy nem is akarják befejezni a szétválást - mondta a brit Indepedent internetes portáljának nyilatkozva.