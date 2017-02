Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kamatemelést ígér a Fed - megszólalt Yellen

Kamatemelést helyezett kilátásba Janet Yellen, a Fed elnöke kongresszusi meghallgatásán kedden, emellett óvatosságra intett Donald Trump elnök tervezett költségvetési kiadásait illetően - értesült az MTI.

Az Egyesült Államokban a Fed (szövetségi tartalékrendszer) elnöke évente kétszer számol be a kongresszusban tevékenységéről és várható politikájáról. Az idei első meghallgatáson Janet Yellen szokatlanul gyakran használta a "bizonytalanság" kifejezést és gyakran szólt a várható költségvetési kiadásokra vonatkozóan a "potenciális következményekről" is.

Beszédében úgy fogalmazott: reméli, hogy a költségvetési politika tervezett változásai összeegyeztethetők lesznek a költségvetési kiadásokkal. Donald Trump elnök ugyanis jelentős mértékű adócsökkentéseket helyezett kilátásba a vállalkozások számára és infrastrukturális fejlesztések beindítását ígérte költségvetési forrásokból.

Yellen elmondta azt is, hogy a Fed kamatdöntő bizottsága március közepén tartandó ülésén megvizsgálja majd a munkaerő-piaci helyzetet és az infláció alakulását, és várhatóan dönt a kamatláb-emelésről. "Oktalanság lenne túl sokáig várni a monetáris politika szigorításával" - fogalmazott.

Janet Yellen, akit Donald Trump korábban gyakran bírált, véleményt formált az új kormányzat gazdasági terveiről is. "Még ha nem is áll szándékomban véleményt mondani egy-egy adóval, vagy költségvetési kiadással kapcsolatos döntésről, szeretném aláhúzni a hosszú távú gazdasági növekedés üteme és az amerikaiak életszínvonala javításának fontosságát a termelékenység növelését célzó politika révén" - mondta. Megjegyezte azt is, hogy szerinte "a költségvetési politika lehetséges változásai bizonytalansági forrást" jelentenek az amerikai gazdaság kilátásait illetően.

Szociális aggodalmak

A Fed elnöke, akinek még a Barack Obama korábbi elnöktől kapott megbízatása egy éven belül lejár, visszautalt az Obama-adminisztráció gazdaságpolitikájára, s elmondta, hogy a 2008-as pénzügyi válság óta csaknem 16 millió munkahelyet teremtettek, ugyanakkor elégedetlenségének adott hangot a kisebbségek munkanélkülisége miatt. A fekete és spanyolajkú amerikaiak munkanélküliségi aránya ugyanis jóval magasabb, mint a lakosság többi rétegében munkát keresők aránya.

Yellen szerint a részben a gazdaság motorjának tartott fogyasztói kiadások "magabiztosan növekednek", és leszögezte azt is, hogy "a vállalkozások bizalma az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött". Megállapította, hogy az 1,6 százalékos infláció változatlanul a 2 százalékos cél alatt maradt, s ezt a jegybank kifejezetten egészségesnek tartja.