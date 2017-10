Katalónia a semmibe készül ugrani - így látják külföldi lapok

A szerdai francia lapok szerint Carles Puigdemont katalán elnök azzal, hogy kikiáltotta, majd azonnal felfüggesztette a régió függetlenségét Spanyolországtól, azt szeretné, hogy "a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon". A brit The Times szerint Madridnak mindenképpen tárgyalnia kell, míg a Politico brüsszeli hírportál szerint a katalán elnök "elég messzire ment" ahhoz, hogy ajánlata elfogadhatatlan legyen Madrid számára, ugyanakkor csalódást okozott a radikálisabb szeparatista erőknek.

Szabó Zsuzsanna, 2017. október 11. szerda, 13:40

"Barcelona hosszabbításra játszik" - olvasható a francia Libération címlapján. A baloldali lap szerkesztőségi írása szerint "a válást kimondták, de a hivatalossá tételét elhalasztották, mert Carles Puigdemont nem akarja eljátszani a rossz szerepét".

"Ebben az ügyben minden amellett szól, hogy komoly tárgyalást kell folytatni annak a régiónak a jövőjéről, amelyen az egész országé múlik. Néhány hét maradt a legrosszabb elkerülésére. Bármilyen kompromisszum többet ér, mint a nacionalizmusok ostoba ütközete" - vélte a lap, amely szerint "Katalónia a semmibe készül ugrani. Egyrészt azért, mert senki nem tudja, hogy jelenleg a lakosság több mint fele tényleg szeretné-e a függetlenséget, másrészt pedig azért, mert egy politikai döntést a következményei alapján kell megítélni. A katalán elszakadás Baszkföldön is identitási követelést váltana ki. Az pedig Spanyolország széteséséhez vezethet. Ez komolyan kívánatos? Végül pedig az európai szabályok szerint a független Katalóniának távoznia kellene az Európai Unióból. De tényleg ezt akarja?" - írta a Libération.

A szintén francia Le Figaro szerint "a függetlenségre még várni kell", "Puigdemont megnyomta a pause gombot, és nem lépte át teljesen a Rubicont". A konzervatív lap szerint ez "különös eljárás, amely megnyithatja az utat a feszültség csökkentéséhez, amennyiben Madrid elfogadja ezt a retorikát". A lap ugyanakkor ellenzi Katalónia függetlenségét, mert "a régiók Európája Európa halála lenne, amelynek már a nemzetek közösségeként is sok dolga akad".

A kecske és a káposzta

A L'Obs című francia politikai magazin honlapján megjelent írás szerint a katalán elnök keddi beszédével azt szerette volna elérni, hogy "a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon", olyan retorikát használt, amellyel "megpróbált kievickélni abból a csapdából, ahova beleesett". A lap szerint ugyanakkor a kezdetektől ugyanazt a stratégiát követi: "a lehető legnagyobb nyomást gyakorolni a spanyol kormányra, azt remélve, hogy az belemegy az önrendelkezésről szóló népszavazás törvényes megtartásába, ami az igazi cél lenne, és amennyiben az nem sikerül, elérni, hogy az Európai Unió vagy a nemzetközi közösség közvetítőként lépjen fel a konfliktusban". A L'Obs szerint azonban ez a stratégia eddig hibásnak bizonyult, és feltehetően megvan a kockázata, hogy a jövőben sem jár jobb eredménnyel, mint eddig.

Tárgyalni kell!

A The Times szerdai szerkesztőségi cikke szerint Madridnak mindenképpen el kell fogadnia Carles Puigdemont katalán elnök tárgyalási ajánlatát. A vezető konzervatív brit napilap szerint ha Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök kormánya a párbeszéd helyett közvetlen irányítása alá vonná Katalóniát, az az eddigi merev stratégia katasztrofális következményekkel fenyegető folytatása lenne. A The Times értékelése szerint ez a madridi stratégia okolható legalábbis részben a spanyol történelem utóbbi időszakának legsúlyosabb alkotmányos válságáért.

A katalán elszakadás hívei foglyul ejtették saját parlamentjüket, és a függetlenség olyan változatának szolgálatába állították, amely Katalóniának és Spanyolországnak egyaránt fájdalmas lenne. Ezt a kisebbséget azonban Madrid rugalmatlansága nagyította fel a függetlenségi népszavazásra adott drákói válaszlépésekkel - áll a The Times írásában. A brit lap szerint Madrid túl hosszú ideig nem volt hajlandó foglalkozni a katalánok erősödő elégedetlenségével, abból kiindulva, hogy a közös gazdasági érdekek úgyis együtt tartják Spanyolországot, és ezt az elbizakodottságot csak növelte a törvény erejébe vetett vak bizalom.

Rajoy azonban nem engedheti meg magának, hogy ismét túlreagálja a fejleményeket. Ha sem ő, sem Puigdemont nem képes megtalálni a megegyezéshez vezető utat, akkor át kell adniuk helyüket másoknak, akik erre képesek lehetnek - írja a brit lap.

Politikai akrobatamutatvány

A brüsszeli Politico azt írta, hogy Puigdemont bonyolult "politikai akrobatamutatványt" próbált végrehajtani, de végül csak összezavarta és magára haragította a riválisait és a szövetségeseit is. Puigdemont nyilatkozata "elég messzire ment" ahhoz, hogy elfogadhatatlan legyen Madrid számára, ugyanakkor csalódást okozott a radikálisabb szeparatista erőknek, amelyek "kihagyott lehetőségnek" vagy egyenesen "árulásnak" tartják a történteket - emelték ki a hírportál cikkében.

Ha a katalán vezető célja a feszültségek csillapítása volt, illetve az, hogy elkerülje Katalónia autonómiájának felfüggesztését, akkor sem világos egyelőre, hogy sikerrel járt-e. "A tragédiát talán elkerülték, de a komédia folytatódni fog" - mondta Josep Borrell, az Európai Parlament egykori katalán elnöke a Politicónak.

A The Wall Street Journal (WSJ) amerikai napilap európai kiadása arról írt, hogy a beszéd nem oldotta fel az intézményi és alkotmányos válságot Spanyolországban, a "felvizezett nyilatkozat" azonban megnehezítette, hogy a spanyol kormányzat határozottabban, akár erőszakosan lépjen fel. Puigdemont időt nyert ahhoz, hogy elsimítsa a nézetkülönbségeket a szeparatista táboron belül - mutatott rá a politikai-üzleti újság.

