Keménykedik az EU - nem működik a régi trükk?

Az Egyesült Királyság egy régi trükköt vetett be arra, hogy tartsa a brexit-tárgyalások határidejét: több időt kér. Ennek ellenére a tárgyalásokat vezető uniós tisztviselőknek továbbra is úgy tűnik, az a benyomása, a britek nem veszik komolyan a kilépési tárgyalásokat. May eközben egy mézesmadzaggal is előállhat az októberi csúcs előtt és tehet egy kísérletet arra, hogy megossza az EU 27-eket.

Szabó Zsuzsanna, 2017. augusztus 30. szerda, 13:37

A brexit-tárgyalások harmadik szakasza ismerős akadályokba ütközött, melynek frusztrációja a nyilvánosság előtt is megjelent: az októberi határidő - amikor az EU 27-ek állam- és kormányfőinek döntenie kellene arról, hogy megkezdődhetnek-e a kereskedelmi tárgyalások - egyre nehezebben tűnik tarthatónak - jegyzi meg a Bloomberg összefoglalójában.

Az eredeti tervek szerint még két találkozó lenne addig, a britek által nyáron benyújtott állásfoglalása, amellyel megpróbáltak a tárgyalások menetén változtatni, pont az ellenkezőjét érte el. A britekkel ugyanis közölték, hogy vagy komolyan veszik a tárgyalásokat, vagy a tárgyalások elhúzódását kockáztatják.

Szűk mozgástér

A britek ezért több találkozót kértek, de a Bloomberg szerint a hétfői kezdéssel tervezett egyhetes megbeszélésre a brit tárgyalódelegáció csak kedden késő délelőtt érkezett. A tárgyalások állásáról várhatóan csütörtökön (augusztus 31-én) tájékoztatják a közvéleményt.

A briteknek azonban nincs túl nagy mozgástere, a csúszás nem igazán opció, hiszen sok vállalat ugrásra készen várja, hogy az úgynevezett készenléti tervét aktiválja - jegyezte meg a hírügynökség szerint Florian Otto, a Versik Maplecroft kockázatelemző cég Európáért felelős vezetője.

Ez így nem lesz jó!

Az EU viszont lehurrogta a briteket, mondván, a tárgyalási pozíciójukat felvázoló dokumentum nem válaszol a kulcskérdésekre - egyebek mellett a válás költségére sem - és visszautasította a britek kérését a nagyobb "rugalmasságra". Továbbá Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke leszögezte: az EU továbbra is ragaszkodik az eredeti menetrendhez és addig nem hajlandó a kereskedelmi kérdésekről beszélni, míg a válás költségéről nincs egyezség.

Amennyiben az októberi csúcson az lesz az EU 27 vezetőinek a meglátása, hogy még nem lehet tovább lépni a tárgyalásokkal, akkor erre a következő alkalom december lesz, ez viszont azt is jelentené, hogy a briteknek csak egy szűk évük marad arra, hogy egy kereskedelemről szóló komplex megállapodást megkössenek.

A Bloomberg ugyanakkor emlékeztet, hogy az Egyesült Királyság - megállapodással vagy anélkül - 2019 márciusában kilép az EU-ból és az EU egyáltalán nem számol átmeneti időszakkal mindaddig, míg nincs sínen egy általa is elfogadhatónak tartott válási megállapodás. Ezek között pedig egyebek mellett olyanok szerepelnek, mint az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok jogainak garantálása, az Egyesült Királyság és az EU közös, az Észak-Írország és Írország között húzódó határ menedzselése.

Csak körbe-körbe

A Times szerdán arról írt, hogy Theresa May személyesen tekinti majd át a brit álláspontot Junckerrel és Michel Barnier-val, az EU brexitügyi főtárgyalójával és az októberi csúcson azt kéri majd az EU 27-ek vezetőitől, hogy lépjenek tovább a kereskedelmi megállapodásra. Bár az EU közöle, hogy a brexit előtt nincs bilaterális egyezkedés, a Times most azt írja, hogy May elképzelhető, hogy személyesen is meg fog keresni más uniós vezetőket - vélhetően már a csúcs előtt.

A Times szerint brit kormányfő a kollégáinak fel fog ajánlani egy "jelentős összeget", de ezért cserébe vámmegállapodást és "jelentős" hozzáférést kér az uniós közös piachoz az "átmeneti időszakra". A Bloomberg ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az EU27-ek egységét eddig nem sikerült megtörni és nem veszi ki jól magát bármilyen megosztásra, meghódításra való törekvés.