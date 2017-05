Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Keresik Trump utódját - a profik már dönthettek

Egy tőzsdei befektető, aki az árfolyamok esésére játszó short üzleteivel vált ismertté, úgy véli, hogy a gazdaság szereplői azt szeretnék, ha Mike Pence alelnök venné át a kaotikusan "kormányzó" Donald Trump helyét. A president Pence lehetősége másokban is felmerült.

Jim Chanos, akit a tőzsdék világában legendás short sellernek, azaz az értékpapírok árcsökkenésén kereső befektetőnek tartanak, csúnyán beszólt az Egyesült Államok elnökének egy Las Vegas-i konferencia szünetében újságíróknak nyilatkozva. Kijelentette, hogy a piacok abban bíznak, hogy Donald Trump helyét alelnöke, Mike Pence veszi át - tudósított a Bloomberg.

Mikor lehet kaszálni?

Chanos, akiről azért jó tudni, hogy demokrata képviselőjelöltek kampányát támogatta, arról beszélt, hogy a befektetők stabilabb embert akarnak látni az elnöki székben, aki képes végrehajtani a republikánus párt programját. Megjegyzéseivel arra utalt, hogy Trump mélyen belebonyolódott a munkatársai orosz kapcsolataival kapcsolatos botrányba, amelyet maga is fokozott azzal, hogy kirúgta a vizsgálatokat folytató FBI igazgatóját.

A piacok valójában azt szeretnék, hogy megtörténjenek a beígért adócsökkentések és enyhüljön a pénzügyi intézmények tevékenységének szabályozása, amelyre szintén ígéretet tett Trump - fejtegette a Chanos. Azzal szoktam heccelni republikánus barátaimat, hogy állati jó, ha a tőkejövedelmek adójának csökkentése nyomán többet kereshet az ember a tőzsdén, ám sajnos a republikánus elnökök regnálása idején egyáltalán nem lehet jövedelmet szerezni.

A befektető azt is elárulta a sajtónak, hogy legzsírosabb short üzleteit republikánus elnökök kormányzása idején kötötte, egészen a nyolcvanas évek első felében hatalmon lévő Ronald Reaganig. Szerinte a piacok és a gazdaság a demokrata adminisztrációk idején muzsikálnak jól.

Csiripelnek a verebek

Pence lehetséges elnökségéről a politikai közéletben is csiripelni kezdtek a verebek. Nem kerülte el a szakértők és az újságírók figyelmét, hogy szerdán elindított egy politikai célok támogatásához pénzt gyűjtő szervezetet (Great America Committee néven). Ilyet olyankor szoktak tenni a politikusok az USA-ban, ha valamilyen pozíció megszerzését ambicionálják, márpedig Pence már csak egy szinttel léphet feljebb.

A spekulációk szerint az alelnök a Pence 2020-ra, azaz a következő elnökválasztásra gyűjthet forrásokat, ám tény, hogy a beszedett pénzből akár a jövő évi kongresszusi választásokon is támogathat republikánus indulókat vagy saját alelnöki újraválasztására is gyűjthet. Pence elnökségéről egyelőre főként demokrata politikusok beszélnek, bár akad republikánus is, akitől nem idegen az ötlet.

