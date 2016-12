Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ki nem találná, mire használják a kávét a statisztikusok

Bajban van, aki pontos gazdasági adatokat akar szerezni Venezueláról, mert a hivatalos statisztika, ha egyáltalán közzéteszik, enyhén szólva pontatlan. A Bloomberg kitalálta hogyan mérje meg a világrekordnak számító venezuelai inflációt.

Venezuelával kapcsolatban az elmúlt hetekben egy dologban lehettünk biztosak: az országot hiperinfláció sújtja. Ez köztudott, ám az már nyitott kérdés, hogy pontosan mekkora is lehet a pénzromlás üteme - kezdi cikkét a Bloomberg, amelyben félig vicces megoldást vezet elő a problémára.

Szóval a kérdés az, hogy pontosan mekkora is az óriási infláció: 250 százalék, 500 százalék, 1500 százalék vagy - ahogy arról a hét eleji hírek szóltak - már elérte a 2000 százalékot is? A kormány régóta leállította a hivatalos inflációs adatok nyilvánosságra hozatalát, úgyhogy az elemzőnek és az utca emberének magának kell valahogy boldogulnia ez ügyben.

"Tudományos" mutató

A hírügynökség megalkotta a maga mutatóját: a Bloomberg Cafe Con Leche Inflation Indexet. Nem feltétlenül ez a legpontosabb, legtudományosabb inflációs jelzőszám a világon, miután - ahogy azt a neve is mutatja - egyetlen termék árváltozását tükrözi. Ez a termék egy csésze cafe con leche, amelyet tűzforrón szolgálnak fel egy Caracas keleti részén lévő pékségben.

Ha nem is tökéletes, azért vannak ennek az indexnek pozitív vonásai is. Először is kézzel fogható, értéke rendszeresen meghatározható, másodszor olyasvalamiről van szó, amelyet a helyiek nap mint nap fogyasztanak. Közvetlen betekintést nyújthat abba, hogyan hat az árakra a világ egyik legrosszabbul működő gazdasága.

Meredek emelkedés

A mutató számolásához szükséges adatokat augusztus végén kezdték el gyűjteni. Akkor 450 bolivárt kellett fizetni egy csésze cafe con leche elfogyasztásáért. A hónap végétől szeptember közepéig két lépcsőben 600 bolivárra ment fel az ár, majd november elejéig nem változott. Ez követően tíz nap alatt 1100 bolivárig száguldott és ezen a szinten "stabilizálódott".

Ez azt jelenti, hogy a kezdeti 450-es árat összevetve az 1100-as magassággal, majd a 17 hét adatát kivetítve éves szinte évi 1526 százalékos inflációt kapunk. Ezzel Venezuela minden kétséget kizáróan jelenleg inflációs csúcstartó a világon. Egy megjegyzés kívánkozik még ide. Az 1100 bolivár hivatalos árfolyam 110 dollárt ér, ám a feketepiacon csak 35 dollárcentet adnának érte.

Intézkedés intézkedés hátán A kormány különböző adminisztratív intézkedésekkel próbálja fékezni a hazai valuta leolvadását. A valutaspekulánsok elleni fellépés címén egy időre lezárták az ország brazil és kolumbiai határát. Az utóbbival meggátolták, hogy az emberek élelmiszerekért is átmenjenek a szomszédos országba. Korlátozták a bankautomatákból felvehető pénzösszeget. Naponta négy dollárnak (1200 forint) megfelelő pesóhoz lehet hozzájutni . Sokan panaszkodnak, hogy emiatt a gyerekeik karácsonyi ajándékát sem tudják megvásárolni. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma arra figyelmeztette az ország állampolgárait, hogy Venezuela veszélyessé vált a számukra. Akár egy turistaúton is bajba kerülhetnek az elburjánzott bűnözés és a szociális instabilitás miatt.