Kiszivárgott: Brüsszel engedni fog

Az EU enegdményeket tehet a brit kormánynak a brexit-tárgyalások újabb fordulójában – szivárogtatták ki a sajtónak. Persze nem arról van szó, hogy az lesz, amit Londonban akarnak, továbbá az EU-tagállamok vezetőinek kell a dönteniük a tárgyalási pozícióról.

Úgy tűnik, Theresa May brit miniszterelnök múlt heti beszéde valamelyest kimozdította a brit-EU válási tárgyalásokat a holtpontról - írja a Bloomberg. Bár az elmúlt napokban mindkét fél harciasan készült az egyeztetések negyedik fordulójára, az Európai Uniói vezetői gondolkodnak azon, hogy teljesítik London egyik kérését.

Nevezetesen azt mérlegelik, hogy az Egyesült Királyság 2019. márciusi kilépése utáni átmeneti időszakról már a következő hetekben megkezdődhetnének a tárgyalások - tudta meg a hírügynökség az ügyhöz közel álló forrásokból. Kis engedményről lenne szó, de kimozdíthatná a holtpontról az egyik legnehezebb kérdést, a britek lelépési pénzének ügyét.

Fizetnének még egy kicsit

May a múlt héten azt mondta, hogy az átmeneti időszakban, amely úgy két éven át tarthatna, Nagy-Britannia továbbra is hozzájárulna az uniós költségvetéshez. Ezzel hátrább lépett egyet a további befizetések teljes elutasításától. Ugyanakkor vannak olyan költségek is, amelyek az Egyesült Királyság kilépése után jelentkeznek - például az uniós tisztviselők nyugdíja -, amelyekhez Nagy-Britannia hozzájárult volna, ha nem lépne ki az EU-ból.

Az EU továbbra is először az ilyen típusú kiadásokról, továbbá a szigetországban élő uniós állampolgárok jogairól, illetve az ír-észak-ír határ nyitva tartásának feltételeiről akar megállapodni. Csak ezt követően tárgyalna a függetlenné váló Nagy-Britannia és az unió új kereskedelmi megállapodásáról.

Picike engedmény

Úgy tűnik, az unió kész lenne párhuzamosan tárgyalni átmenetről, illetve az említett három kulcskérdésről. Michel Barnier, az EU főtárgyalója lehetségesnek tartja ezt a menetrendet, ám jelenleg nem erre szól a felhatalmazása, hanem arra, hogy az alapkérdések tisztázásáig semmi másról ne egyeztessen. Ennek megváltoztatására csak az EU-tagállamok hatalmazhatják fel, amit októberi csúcsértekezletükön tehetnek meg.

Nagy vita

Ezt megelőzően várhatóan az Európai Parlament (EP) is szavaz erről a kérdésről - a parlamentnek rá kell majd bólintania a végső válási megállapodásra is.

A dolog bonyolultságát jelzi, hogy az ezzel kapcsolatos EP-előterjesztés szerint az átmeneti időszakban érvényben kell tartani az Európai Bíróság joghatóságát Nagy-Britannia fölött, ám David Davis brit brexitügyi miniszter kizártnak minősítette ezt. Emellett az EU fenntartaná a személyek szabad mozgását is ebben az időszakban, míg London regisztrálná a kontinensről érkező vendégmunkásokat. Guy Verhofstadt, az EP brexitügyi megbízottja kizártnak tartja ezt.

A briteknek égetően szükségük lenne arra, hogy megállapodjanak az átmenet feltételeiről, mert a kilépésükig immáron csak 18 hónap maradt hátra és a szigetországban működő vállalatok kezdik megelégelni a brexittel kapcsolatos bizonytalanságot. Nem egy közülük megkezdte áttelepíteni tevékenységét a kontinensre.

