Kitört a lázadás, küszöbön az összeomlás, jöhet a forradalom

Nincs kint a vízből, bármit mondjon



Theresa May messze nem mászott még ki a gödörből - mondta a Bloombergnek Matthew Goodwin, a University of Kent politológus professzora. Több tényező játszhat szerepet az események végkimenetelében. A brexitpártiak azt akarják, hogy a függetlenség teljes legyen, azaz az Egyesült Királyság úgy váljon le az EU-ról, hogy kilép az egységes piacról és a vámunióból (bár független államként az ezekben élvezetthez hasonlóan kedvező kereskedelmi megállapodás köt az unióval), és a jövőben nem lesz rá érvényes az Európai Bíróság joghatósága. Nagy kérdés, hogyan érhetik ezt el, mert az EU visszautasítja, hogy a britek kimazsolázzák az uniós jogból azokat a szabályokat, amelyek kedvezőek a számukra, miközben azokat, amelyeket kedvezőtlennek ítéltnek, hátra hagyják.További tényező a politikai mozgásokban, hogy a konzervatív parlamenti képviselők nem szeretnék elveszíteni az állásukat egy esetleges előrehozott választáson. Végül a toryk vezetésére pályázó, rivalizáló politikusok manőverezése is befolyásolja a végeredmény, mert nekik, ugye, azt is ki kell sakkozniuk, hogyan hullhat éppen az ő ölükbe a pártelnök-miniszterelnöki megbízás.