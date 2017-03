Kiújulhat Európa régi betegsége

Várhatóan egy lépéssel közelebb kerül Görögország ahhoz, hogy újabb külső pénzügyi segítségre szoruljon az eddigi három segélycsomag után, ugyanis nincs egyezség az athéni kormány és az országot hitelező eurótagállamok között a további teendőkről.

Az athéni kormány várhatóan ezen a héten sem jut megegyezésre Görögország hitelezőivel arról, milyen intézkedéseket kellene hoznia annak érdekében, hogy teljesítse a 2015 augusztusában elfogadott harmadik hitelcsomag feltételeit - írja a Bloomberg. Emiatt megismétlődhet a két évvel ezelőtti dráma, a mikor a felek hónapokig vitatkoztak a teendőkről, miközben a görög állam kifutott a pénzéből, és hajszál híján összeomlott.

Alekszisz Ciprasz miniszterelnök ugyan azt ígérte, hogy március 20-ára megegyezésre jutnak az eurózóna pénzügyminisztereivel (eurócsoport), ám szakértők szerint ma már az egyezség áprilisi megkötése is túl optimista várakozás. A felek a szokásos ügyeken vitáznak: a hitelezők további megszorításokat és az állam szerepének csökkentését akarják a gazdaságban, amire a görög vezetés egyelőre nem hajlandó.

Nyugdíjcsökkentés

A legélesebb kérdés talán a nyugdíjkassza további lefaragása - az adósságválság 2010-es kirobbanása után számos esetben csökkentették az addig meglehetősen nagyvonalú görög nyugdíjakat. Az eurótagállamok azt akarják, hogy Görögország a GDP egy százalékával mérsékelje a nyugdíjkiadásokat 2020-ban, míg Athén fokozatos mérséklést ajánl 2020 és 2022 között - derült ki az athéni ekathimerini.com cikkéből.

További vitatéma az adómentes jövedelem határának emelése, amit a kormány csak úgy vállalna, hogy kompenzálná azokat, akik emiatt rosszul járnának. Athén belemenne a vállalatok adóterheinek mérséklésébe, de ezzel egyidejűleg le akarja faragni az ingatlanadót, amelyet gyűlölnek a görögök. Ezt az egyik korábbi kormány vezette be megszorításként, és az adóelkerülés kivédése érdekében a villanyszámlájukon fizetik az emberek.

Liberalizálás

A dereguláció keretében a hitelezők az energiapiac további felszabadítását akarják. Szakértőik úgy látják, hogy az elektromos áram vásárlásával kapcsolatos jelenlegi aukciós rendszer, amelynek célja, hogy az állami termelőn kívüliek is bejussanak a piacra, nem nyitja elég tágra a kaput. Ennek segítségével nem lehet 50 százalékra csökkenteni az állami szereplő súlyát 2020-ra, ahogy arról a kormánnyal korábban megegyeztek.

A munkaerőpiac liberalizálásával kapcsolatos patthelyzet érzékeltetésére a Bloomberg idézi az athéni pénzügyminisztérium múlt hét végi közleményét, miszerint ezt a kérdést nem rendezhetik el egymás között egymással vitatkozó technokraták.

Beadja a derekát

A hét éve tartó görög adósságválság gyakorlatilag a hitelek feltételiről, a görögök és a kölcsönt nyújtó országok vállalásairól folytatott viták végeláthatatlan sorozata. A programok felülvizsgálata újra és újra patthelyzetekhez vezet, amelyek azzal fenyegetnek, hogy a görög kormány a következő hitelrészlet átutalása híján nem tudja kifizetni az államadósság lejáró részét.

Ez most július közepén következhet be. A helyzetet rontja, hogy a múlt év végén váratlanul zsugorodott a gazdaság és az amúgy is magas munkanélküliség újra nőtt. A gazdasági kilábalás megint a politikai számítások miatt késik - véli Nicholas Economides, a New York-i közgazdász professzor. El fog jönni egy pont, amikor Ciprasz kénytelen lesz engedni, a kérdés az, hogy mikor.