Kiveszik az uniós pénzt Orbán és Kaczynski kezéből?

Kisebb kalapból több finanszíroznivaló

Az már biztosra vehető, hogy az Egyesült Királyság - mint az egyik legnagyobb nettó befizető tagállam - kilépésével mintegy 10-12 milliárd eurónyi befizetés kiesik az uniós költségvetésből, ugyanakkor az EU-nak több feladatra - a migráció, belső- és külső biztonság és a védelem területén jelentkező - kellene forrást biztosítania. Bár még nincs végleges döntés arról, hogy az EU milyen irányba haladjon tovább, az a tagállamok felől hallható vélemények alapján feltételezhető, hogy a nettó befizető országoknak nem fűlik majd a foga ahhoz, hogy ők dobják össze a brexittel kieső befizetést, így a maradék büdzsét kell majd újra osztani. Hogy hogyan is nézzen ki az EU finanszírozása, arról az Európai Bizottság még június végén közzétett egy vitaanyagot . Ennek bemutatásakor Günther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos leszögezte , hogy ha arról születik döntés, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, akkor azok alól az agrárpolitika vagy a kohéziós politika sem lehet kivétel. Ez egyebek mellett Magyarország számára is meglehetősen fájó lenne, úgy ahogy az is vészjósló lehet, hogy az EU vélhetően jobban meg fogja nézni, mire költi a közös pénzt. Erre pedig Oettinger azon kijelentéséből lehet következtetni, hogy a jövőben egyetlen eurót vagy eurócentet sem lehetne úgy elkölteni, hogy annak ne legyen a tagállami szinthez képest valami hozzáadott értéke.