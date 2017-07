Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Klímamenekültek tízmilliói indulhatnak útnak

Egyre instabilabbá válik az Antarktiszi jégpáncél. Múlt héten például egy több mint ezermilliárd tonna tömegű jégtömb vált le az antarktiszi Larsen C jégszelfről, a globális klímaváltozás újabb bizonyítékaként. A folyamat közvetetten emeli a tengerek vízszintjét, ami 2050-ig 100 millióval növelheti a klímamenekültek számát - írja a hvg.hu.

A leszakadó jégtömb felgyorsíthatja az antarktiszi gleccserek visszahúzódását, eddig ugyanis felfogta a gleccserekből érkező fagyott vizet, most azonban a mozgó jég közvetlenül a tengerbe juthat, majd elolvadva emeli a vízszintet - olvasható a portál cikkében.

Önmagában a jégtömbök olvadása nem jár számottevő vízszintemelkedéssel, a szárazföldön felhalmozódott jég és hó elolvadása, az antarktiszi jég tengerbe csúszása viszont akár 3 méterrel megemelheti a tengerek vízszintjét, városok és mezőgazdasági területek ezreit elöntve.

A klímaváltozás 28 országot - közte 22 afrikai államot - fenyeget a leginkább az ENSZ adatai szerint. Tizenegy országban a terület több mint tizede öt méternél kevesebbel magasodik a tengerszint fölé, s van öt olyan ország, amelynél már az az egyméteres tengerszint emelkedés is drámai lehet. Már eddig is tízmillió klímamigráns indult útnak, számuk azonban akár százmillióra is nőhet 2050-ig.

A legnagyobb veszélynek kitett Bangladesben az egyméteres vízszintemelkedés az ország felét elárasztaná, ötméteresnél pedig a terület kétharmada eltűnne a tengerben, miközben a lakosság száma a következő 60 évben a jelenlegi 160 millióról 250 millióra gyarapodik.

A leginkább veszélyeztetett államok azt szorgalmazzák, hogy a klímaváltozás előidézéséért felelős fejlett államok fogadják be a klímamenekülteket.

FOTÓ: MTI/EPA/NASA Jesse Allen