Komoly figyelmeztetést kapott May

A britek többsége inkább megtartaná az uniós állampolgárságát, ha egy mód van rá - derül ki a London School of Economics (LSE) friss felméréséből.

Szabó Zsuzsanna, 2017. július 2. vasárnap, 11:10

Az LSE felmérése - amelyet a Guardian alapján a 444.hu idéz - azt mutatja, hogy főleg a fiatalok prüszkölnek amiatt, hogy a brexit megfosztja őket a szabad munkavállalás, utazás, tanulás lehetőségeitől Európában.

A 18 és 24 év közöttiek 85 százaléka szeretné megtartani uniós állampolgárságát, és hasonlóan magas a szám a londoni britek körében: ott 80 százalék szeretne továbbra is az európai közösséghez tartozni 2019 után is.

A mérések figyelmeztetést jelenthetnek az európai piacokról való teljes kivonulással járó "hard brexitet" képviselő Theresa May brit miniszterelnöknek. A többség fizetni is hajlandó lenne azért, hogy megtartsa a csillagos útlevelet. A 2000 megkérdezett átlagosan akár 400 brit fontot (mintegy 140 ezer forint) is kifizetne azért, hogy megőrizze eddigi európai jogait.

