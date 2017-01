Komoly gondok vannak a bankok bankjánál

Egy friss jelentés szerint a bankok bankjának is nevezett BIS-nél korábban sokszor nyomást gyakoroltak a szakértőkre, hogy a ház véleményével megegyező kutatási eredményeket produkáljanak. Ez általában a héjább vélemény alátámasztására szolgált, azaz a laza monetáris politika veszélyeit hangsúlyozta, s korábbi kamatemeléseket sürgetett.

Egy új vizsgálat megállapításai szerint a Nemzetközi Elszámolások Bankja (BIS) kutatásai során nyomást gyakorolt szakértőire, hogy a bank hivatalos véleményét alátámasztó elemzésekkel álljanak elő. Elsősorban a világszinten rekord alacsonyan lévő jegybanki alapkamatokkal kapcsolatos elemzéseknél volt érezhető a nyomásgyakorlás. Egy független külső vizsgálat olyan aggodalmakra világított rá, amely szerint a bázeli intézmény néha olyan esetékben is felvállalta hivatalos álláspontját, amikor azt csak nagyon gyenge lábakon álló elméletek, vagy korlátozottan bizonyítható tények támasztották alá - írja a Financial Times.

Komoly presztízsveszteség lenne

A BIS reputációjának a vizsgálat megállapításai nem tesznek jót. A néha a jegybankok bankjának is titulált intézményt eddig ugyanis különösen komolyan vették a pénzügyi világban, különösen azután, hogy idejében figyelmeztetett a 2007-es pénzügyi válságot megelőző időszakban a túlzott eladósodottság okozta problémákra.

Az utóbbi időben a komoly intézmények közül a BIS volt az, amely talán a leghatározottabban képviselte azt a véleményt, hogy a túlzottan laza monetáris politikával a jegybankok világszerte egy következő válság magjait vetik el - emlékeztet a lap.

Burkolt nyomásgyakorlás

A külső szakértői vizsgálat szerzői között szerepel Sir Charles Bean, a Bank of England volt kormányzóhelyettese is. Az anyag megállapítja, hogy a BIS-en belüli elemzői munka működése számos szempontból elégtelennek tekinthető. A munkatársak elmondása szerint több esetben is burkolt nyomásgyakorlást érzékeltek, hogy a BIS "hivatalos álláspontjának" megfelelő következtetésekre jussanak elemzéseik során. Ez szerintük több esetben is azt eredményezhette, hogy nem a megfelelő elemzési módszereket választották, vagy nem a megfelelő kutatási projekteket futtatták.

Teljesen egyetértek a jelentés megállapításaival - mondta a lapnak Stefan Gerlach, az ír jegybank volt kormányzóhelyettese, aki előtte BIS-nél dolgozott közgazdászként. Szerinte a munkatársak sokszor érezhették úgy, hogy az elvárások szerint nem kellene a ház véleményével szembemenni elemzéseik során, s inkább azt támogató következtetésekre illik jutni. Gerlach szerint a hivatalos véleményt házon belül ezért nem kérdőjelezték meg kellőképpen.

Hullámzó minőség

A jelentés szerint egyébként a BIS elemzői részlegén jelentős pozitív minőségi változások történtek az elmúlt öt évben. Korábban a jelentés szerint egyébként a monetáris politika hatásait kutató BIS elemzésekben túlságosan is arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy a túl laza monetáris politika milyen komoly veszélyekkel járhat a pénzügyi stabilitásra és az akár idő előtti kamatemeléseket is támogatták álláspontjukban a lazításokkal szemben.

A BIS elemzéseit felhasználó szakértők között meglehetősen általános volt egyébként a vélemény, hogy a bank kutatási anyagai eltérő minőségűek. Míg a bank pénzügyekkel, s a bankok határokon átnyúló pénzügyi műveleteivel kapcsolatos anyagainak reputációja magas volt, addig a monetáris politikával foglalkozó elemzéseké jóval kevésbé.