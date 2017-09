Könnyen hülyére veszi a világot Észak-Korea

Tetszenek a kriptovaluták a gengszter rezsimnek

Bitcoinnal és más kriptovalutákkal igyekszik majd a bevételi forrásait fenntartani az észak-koreai rezsim - írta a Bloombergre hivatkozva az Index. A FireEye Inc. nevű biztonsági cég szerint Kim Dzsong Un hackerei az utóbbi időben egyre gyakrabban támadtak meg dél-koreai kriptovaluta-kereskedő oldalakat, többek között egy bitcoinnal foglalkozó híroldalt is feltörtek. Emmellett a WannaCry zsarolóvírus áldozataitól is pénzhez jutottak.Kim az utóbbi időben egyre érdeklődőbbnek tűnt a kriptovalutákkal kapcsolatban. Az állami kontroll hiánya és a rendszer diszkrét jellege ugyanis jó a pénzmosáshoz vagy a már emlegetett pénzszerezési módszerekhez. A szakértők szerint ahogy az észak-koreai rezsim érzi a növekvő nemzetközi nyomást, egyre szélesebb körben és gyakrabban kezdhetik el használni a kriptovalutákat.