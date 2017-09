Könnyen hülyére veszi a világot Észak-Korea

Az Észak-Korea elleni kereskedelmi szankciókat bevezető nagyhatalmak nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy ez az állam nem csupán a legális, nyilvános jogi keretek között kereskedik a világ többi országával, hanem illegálisan is.

Komócsin Sándor, 2017. szeptember 16. szombat, 16:28

A hongkongi Union Link International vállalat látszólag egy tengerhajózási cég, amely kicsiny flottájával szállítja az árukat megrendelői megbízása alapján. Az már gyanúsabb, hogy rozsdás teherhajói igen színes zászlók alatt közlekednek. Van, amelyiken kínai, a másikon tanzániai, a harmadikon olyan csendes-óceáni törpe szigetállamok zászlója lobog, mint Niue vagy Palau.

Még árulkodóbb a - pillanatnyilag - Dolphin 26 névre keresztelt vén csotrogány, amelyen az észak-koreai lobogó díszeleg. Ez árulja el, hogy a Union Link valójában része annak a kiterjedt céghálóba burkolt, homályos kereskedelmi hálózatnak, amelyen keresztül a sztálinista állam az ENSZ szankciót is megkerülve hozza-viszi áruit a világon - derül ki a Financial Times (FT) cikkéből.

Fogadkoznak, de hiába

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagállamai nem csupán eddigi legszigorúbb korlátozásokat fogadták el az észak-korai importra és exportra vonatkozóan, hanem fogadkoznak is, hogy felderítik és lefülelik az embargót megkerülő szállítmányokat. Ez nem lesz könnyű munka - derül ki az FT pillanatfelvételéből.

A szállítóeszközök százai állnak a rezsim rendelkezésére, amelyek tulajdonosi és irányítási háttere teljesen áttekinthetetlen. A cégek mögött részben észak-koreaiak állnak, ám többségük kínai.

Hatékonyságukat közvetve bizonyítja valami olyasmi, amelyet korábban a szovjet rendszerben működő gazdaságok soha nem tudtak megvalósítani - hívja fel a figyelmet Nicholas Eberstadt, az American Enterprise Instutute konzervatív kutatóközpont elemzője. A világ utolsó sztálinista országa képes fenntartani kereskedelmének egyensúlyát, amihez meg tudja szerezni a szükséges valutát fizetőeszköznek.

Tetszenek a kriptovaluták a gengszter rezsimnek

Bitcoinnal és más kriptovalutákkal igyekszik majd a bevételi forrásait fenntartani az észak-koreai rezsim - írta a Bloombergre hivatkozva az Index. A FireEye Inc. nevű biztonsági cég szerint Kim Dzsong Un hackerei az utóbbi időben egyre gyakrabban támadtak meg dél-koreai kriptovaluta-kereskedő oldalakat, többek között egy bitcoinnal foglalkozó híroldalt is feltörtek. Emmellett a WannaCry zsarolóvírus áldozataitól is pénzhez jutottak.Kim az utóbbi időben egyre érdeklődőbbnek tűnt a kriptovalutákkal kapcsolatban. Az állami kontroll hiánya és a rendszer diszkrét jellege ugyanis jó a pénzmosáshoz vagy a már emlegetett pénzszerezési módszerekhez. A szakértők szerint ahogy az észak-koreai rezsim érzi a növekvő nemzetközi nyomást, egyre szélesebb körben és gyakrabban kezdhetik el használni a kriptovalutákat.