Koreai atomrobbantás - íme a brit külügyminiszter megoldása (Frissített)

Boris Johnson brit külügyminiszter szerint az észak-koreai válságra adható katonai válaszlépések "egyike sem jó", mindenekelőtt azért, mert a phenjani rezsimnek megvan a lehetősége dél-koreaiak tömegeinek elpusztítására, Kína viszont többet is tehetne Észak-Korea megfékezése végett. Theresa May brit miniszterelnök szerint is fokozni kell a nyomást Phenjanra.

Johnson a Sky News brit hírtelevíziónak adott vasárnapi nyilatkozatában felelőtlen provokációnak nevezte az észak-koreai nukleáris kísérleti robbantást. Kijelentette: a jelek szerint Észak-Korea egyre közelebb jut a hidrogénbomba kifejlesztéséhez, és ha ezt sikerül működőképes rakétára felszerelnie, az a fenyegetés "új nagyságrendjét" jelentené - írta az MTI.

A brit külügyminiszter szerint ebben a helyzetben meg kell vizsgálni a lehetséges válaszlépéseket, de a brit kormány megingathatatlan véleménye az, hogy továbbra is a diplomácia békés eszköztárát kell alkalmazni. Johnson szerint még mindig el lehet érni eredményeket a szankciókkal, és ebben Pekingnek különös felelőssége van, mivel Észak-Korea Kínával folytatja külkereskedelmének 90 százalékát. Észak-Koreának csak hat hónapra elegendő nyersolaj-tartaléka van, vagyis van lehetőség a nyomásgyakorlásra az észak-koreai rezsimmel szemben.

Voltak már kemény pillanatok

Az észak-koreai nukleáris fegyverkezési program eddigi harminc évében is voltak "kemény pillanatok", amelyek után azonban Phenjan rendszerint visszakozott, és most is meg kell vizsgálni, hogy van-e mód a józan ész diktálta megoldásra.

Johnson szerint London egyértelmű álláspontja az, hogy a katonai megoldási lehetőségek egyike sem jó. Helyénvaló hangoztatni, hogy minden opció napirendre kerülhet, "de mi nem hisszük, hogy lenne könnyűszerrel elérhető katonai megoldása" a jelenlegi észak-koreai helyzetnek.

A brit külügyminiszter hangsúlyozta: rendkívül csekély a távolság Észak-Korea és dél-koreai főváros, Szöul között, és az észak-koreaiaknak módjukban áll a dél-koreai lakosság jelentős részének elpusztítása akár hagyományos fegyverzettel is. Éppen ezért nehéz úgy katonai fenyegetéssel élni Észak-Koreával szemben, hogy ennek eredménye is legyen - fogalmazott vasárnapi nyilatkozatában Johnson.

Üzenet Kínának

A brit külügyi tárca vezetője sokkal hatékonyabbnak tartja a nemzetközi diplomáciai erőfeszítések folytatást "kínai és japán barátainkkal, valamint az oroszokkal karöltve".

Johnson szerint London nem tartja elfogadhatónak azt a rendre hangoztatott kínai álláspontot, amely egyenlőségjelet von a közös dél-koreai-amerikai hadgyakorlatok és az észak-koreai nukleáris kísérleti robbantások között, Dél-Korea ugyanis semmiféle illegális provokációt nem hajt végre.

"Azt üzenjük a kínaiaknak, hogy módjukban áll még nagyobb gazdasági nyomást gyakorolni Észak-Koreára. Ez eddig is működött, a legutóbbi hat hónapban is előfordult, hogy kínai nyomásra az észak-koreaiak irányt váltottak" - mondta a brit külügyminiszter.

Theresa May egyetért

Theresa May brit kormányfő szerint az egész nemzetközi közösségnek együttesen kell fokoznia az észak-koreai vezetésre gyakorolt nyomást annak érdekében, hogy Phenjan felhagyjon "destabilizáló akcióival".

May vasárnap délután, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal által kiadott rövid közleményében a nemzetközi közösséget ért újabb, elfogadhatatlan fenyegetésnek nevezte az észak-koreai nukleáris kísérleti robbantást.

A konzervatív párti brit kormányfő közölte: minapi tokiói látogatásán megvitatta az "e veszélyes és illegális akciók jelentette súlyos fenyegetést" Abe Sindzó japán miniszterelnökkel, és most megerősíti a kétoldalú megbeszélésen elhangzott közös felszólításukat a Phenjannal szembeni még keményebb fellépésre.

Theresa May szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsában sürgősen újabb intézkedéseket kell napirendre venni.

