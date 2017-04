Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Közép-Ázsia szintjére süllyedhetne Kelet-Közép-Európa

A rendszerváltást követő külföldi tőkebeáramlás nélkül Lengyelország ma Kazahsztán szintjén állna - derült ki egy friss tanulmányból. A pénz két hullámban érkezett az uniós csatlakozás előtt és után.

Az elmúlt negyed században Lengyelországba érkezett külföldi beruházások értéke elérte a 712,1 milliárd zlotyt (több mint 51 ezer milliárd forint, a 25 évre vetítve a magyar GDP többszöröse) - számolta össze a Polityka Insight kutatóintézet. A kilencvenes évektől 2015-ig évente átlag 26 milliárd zloty (forint) folyt be az országba

A pénzt, két hullámban étkezett. Az első a rendszerváltást követte, amikor a nyugati cégek elsősorban a lengyelek addig alacsony fogyasztási színvonalára bazírozva, ennek emelését célozva vittek tőkét az országba. Emellett részt vettek az állami vállalatok privatizációjában.

A második szakasz az ország uniós belépésekor indult 2004-ben. Ekkortól a befektetők főleg a szolgáltató iparba fektették be tőkéjüket. Egyetlen év sem volt, amikor a külföldi befektetések összege zuhant volna. Ugyan a válság után lassabban folyt be a pénzt, de akkor is jött, és Lengyelországot máig olyan terepnek tekintik a befektetők, ahova érdemes invesztálniuk.

A németek az élen

A jelentésből az is kiderül, hogy a legtöbb tőke Németországból (19,1 százalék), az USA-ból (1,9 százalék), Franciaországból (10,8 százalék), Nagy-Britanniából (6,2 százalék) és Olaszországból (5,7 százalék) érkezett. A forrás csaknem egyharmada a feldolgozóiparba, 15 százaléka a kereskedelembe, a többi pedig ingatlanpiacra, a tudományba, a technikába, az informatikába, a távközlésbe és az építőiparba érkezett.

A kutatás szerint a külföldi befektetők visszaforgatják Lengyelországban befektetett tőkéjük hozamának nagyját, ami a gazdaság legfontosabb hajtóerejét adja. Becslésük szerint 2015-ben a GDP enélkül 15,6 százalékkal alacsonyabb lett volna, azaz az ország az egy főre eső GDP alapján Kazahsztán szintjén állna.