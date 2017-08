Külföldre menne dolgozni? - Ezzel a foglalkozással biztosan talál állást

Az EURES európa szerte összesen 63 ezer állást hirdet eladóknak, a legkeresettebbek az eladók - írja a blokkk.com.

Szabó Zsuzsanna, 2017. augusztus 11. péntek, 11:11

Ajánlom

Az Európai Foglalkoztatási Mobilitási Szolgálat állásportálján (EURES) megszaporodtak az elmúlt időszakban a boltos álláshirdetések. Itt azok a kereskedők, boltok, áruházak keresnek munkaerőt, akik az országhatáraikon túlról is fogadnák az eladókat, pénztárosokat, vagy éppen az árufeltöltőket.

A uniós portálon meghirdetett álláshelyek száma 2,5 millió, ezen belül a boltokban, különféle áruhelyeken több mint hetvenezer embert keresnek, az eladók mellett például pénztárosokat, vagy éppen piaci árusokat is. Ez éppen a fele a magyar bolti kiskereskedelemben dolgozó fizikai alkalmazottak létszámának, tehát minden második eladó akár szedhetné is a sátorfáját és kereshetne magának új állást külföldön is - írja a Blokkk.com.

A kereskedelmi szakblog rámutat: míg 2015-ben 36 ezer eladót kerestek az európai kereskedők, 2016-ban már 48 ezret. Ehhez képest igencsak tekintélyes növekedés a jelenlegi 63 ezres szám, ami a 2015. évinél háromnegyedével nagyobb.

Bolti eladó kell leginkább

Az öt legtöbb eladói munkakört hirdető ország: Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Ausztria és Belgium. A listavezető Németország, ahol 36 ezer boltos álláshelyet hirdetnek jelenleg szemben a 2016-ban regisztrált 23 ezerrel. Kelet-Európában az öt legnagyobb hirdető ország, Lengyelország (2771), Csehország (2330), Románia (414) Magyarország (412) és Bulgária (268).

A fizetéseket tekintve a Blokkk.com megjegyzi, hogy néhány boltos eladónak kínált fizetés Ausztriában például 1460 eurós, vagy 1546 eurós összegekkel lehet találkozni rögvest a lista eleje táján, ami 450 ezer forint feletti bérezést sejtet.

Az EURES szerint Európában a tíz legkeresettebb szakma közül a bolti eladó van a toppon, de a top10-ből a pincérek sem hiányoznak. A sorrend következő:

beosztott bolti eladó, mezőgazdasági és iparigép-szerelők és -karbantartók, kamion- és teherautósofőrök, ápolók, máshová nem sorolható képesítést nem igénylő ipari foglalkozásúak, készletnyilvántartók, felszolgálók, fémmegmunkálógép-beállítók és -üzemeltetők, kereskedelmi értékesítők, gépjárműszerelők és -karbantartók.

Németországban, de Magyarországon is az eladók a listavezetők, az itt meghirdetett álláslehetőségeket nézve - állapítja meg a Blokkk.com.

Mi a helyzet itthon?

A blokkk.com már többször rámutatott arra, hogy a betöltetlen álláshelyeket jelző KSH mutató jelentősen megugrott 2017 elején: a 2016. első negyedévében mért 3819-ről 2017 első negyedévében 5465-re. Ez a trend a cégek szintjén is megfigyelhető - hívja fel a figyelmet a szakportál.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!