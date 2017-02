Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Lemásolná" a békemenetet Trump

Elege lett Donald Trump amerikai elnöknek abból, hogy ellene tüntetnek, most a saját szimpatizánsait vinné ki az utcákra - írja a hvg.hu.

Elege lett az amerikai elnöknek abból, hogy ellene tüntetnek, most a saját szimpatizánsait vinné ki az utcákra - írja a portál.

Gyakorlatilag a beiktatása napjától folyamatosak a Trump-ellenes tüntetések, az Oscar-gála előtti demonstrációhoz pedig a legnagyobb hollywoodi sztárok is csatlakoztak. Az elnök azt írta erre válaszul: azoknak is lehetne egy nagy tüntetése, akik arra szavaztak, hogy újra naggyá tegyék Amerikát. Ennél tovább is ment: szerinte ez lenne a valaha volt legnagyobb ilyen rendezvény.

Az ellenzék erre azt válaszolta, hogy nagyon kevesen voltak a Trump-párti megmozdulásokon. A leglátványosabb példája ennek persze az elhíresült képpár, ahol egymás mellett láthattuk, mennyivel kevesebben voltak Trump beiktatásán, mint nyolc éve Obamáén. Az elnök támogatói több demonstrációt is tartottak azóta is, de ezeken legfeljebb néhány ezren voltak ott.

