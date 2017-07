Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lendületbe jött az euróövezet feldolgozóipara

Több mint hat éve a legnagyobb tempóban nőtt júniusban az euróövezet feldolgozóiparának teljesítménye - írja az MTI.

A Markit piackutató intézet által számított euróövezeti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) a hétfőn közölt végleges adatok szerint 57,4 pontra emelkedett a májusi 57,0 pontról.

A 3000 cég megkérdezése alapján havonta számolt mutató 50 pont fölötti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását mutatja.

A növekedés motorja az exportkereslet, de a tartósan magas fogyasztói keresletből is profitál az ipar. A megrendelés-állomány hét éve nem volt ilyen magas, és a cégvezetők öt éve nem ítélték meg ilyen derűlátóan a kilátásokat. Semmi sem utal arra, hogy az impozáns konjunktúra rövid életű lenne.

Az euróövezet legtöbb országában, még a válság gyötörte Görögországban is javult az ipar teljesítménye. Jó a hangulat az euróövezet két legnagyobb gazdaságának iparában is. Németországban hat éves és két hónapos csúcsra emelkedett a feldolgozóipari BMI és erősödik a feldolgozóipar aktivitása Franciaországban is. A német BMI 59,6 pontra kúszott föl a májusi 59,5 pontról, a francia mutató pedig 53,8 pontról 54,8 pontra emelkedett.

Görögországban kilenc hónapja először 50 pont fölé nőtt a BMI, 50,5 pontra ment föl a májusi 49,6 pontról.