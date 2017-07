Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lesújtó az amerikaiak véleménye Trumpról

Az amerikaiak nagy többségének nem rokonszenves Donald Trump elnök viselkedése, a többség nem támogatja az elnök külpolitikáját, de egyre többen vannak, akik bíznak a gazdaság javulásában - derült ki két közvélemény-kutatásból.

Hétfőn két felmérést is nyilvánosságra hoztak, az egyiket a The Washington Post című lap és az ABC televízió közösen készíttette, a másikat pedig a Bloomberg hírügynökség publikálta - írja az MTI tudósítója. A The Washington Post és az ABC telefonos felmérésében arra kérdezett rá, hogy miként ítélik meg Donald Tump elnök viselkedését, a Bloomberg pedig a gazdaság állapotáról és kilátásairól faggatta a megkérdezetteket.

Az elnök szerepléséről a megkérdezettek 70 százaléka úgy vélekedett, hogy Donald Trump stílusa januári beiktatása óta nem elnökhöz méltó, 68 százalékuk szerint az elnök nem követendő példa, 56 százalékuk pedig úgy látja, hogy Trump "árt az elnöki hivatal tekintélyének".

A megkérdezettek 57 százaléka úgy fogalmazott: minél többet hall az elnökről, annál kevésbé kedveli őt.

Különösen nagy számban ítélték el az elnök gyakori twitterezését. A válaszadók 52 százaléka annak a nézetnek adott hangot, hogy a sok Twitter-bejegyzés "veszélyes", 65 százalékuk szerint sértő, 68 százalékuk pedig általánosságban "helytelennek" tartotta a mikroblog-bejegyzések révén történő kommunikációt. A megkérdezettek 41 százaléka vélekedett úgy, hogy Trump Twitter-bejegyzései "érdekesek" 21 százalékuk pedig azt a választ adta, hogy hogy azok "üdítőek".

A Bloomberg felméréséből ugyanakkor azt tűnt ki, hogy az amerikaiak növekvő mértékben bíznak a gazdasági fellendülésben. Bár a megkérdezetteknek csak a 46 százaléka gondolja úgy, hogy a gazdaság általában véve javulóban van, de 58 százalékuknak az a meggyőződése, hogy közelebb került munkahelyi és pénzügyi vágyai beteljesítéséhez. 51 százalékuk szerint a tőzsde az év végére a mostaninál jobb eredményeket mutat majd fel.

A hírügynökség által végzett közvélemény-kutatás rávilágított arra is, hogy a többség nem támogatja az elnök külpolitikáját. A megkérdezettek mindössze 40 százaléka vélekedett úgy, hogy az elnök külpolitikájával a nemzet érdekeit képviseli, 60 százalékuk viszont ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg - írja az MTI.