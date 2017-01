Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Londoni elemzők: mélypontra lassul a brit gazdaság növekedése

Londoni pénzügyi elemzők szerint a globális pénzügyi válságot kísérő recesszió óta nem mért mélypontra lassul az idén a brit gazdaság növekedése, elsősorban azért, mert a font gyengesége várhatóan meredek ívben felhatja az inflációt, és ez a reálbérek csökkenését okozza.

A Cntre for Economics and Business Research (CEBR) szerdán ismertetett előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) 2017-ben átlagosan 0,8 százalékkal növekszik. A ház elemzői hangsúlyozzák, hogy ez lenne a leglassabb egész éves növekedés a 2009-es recessziós év óta. Az idei évre várt növekedési ütem nem egészen a fele a 2016-ra becsült 1,8 százalékos GDP-bővülésnek.

A CEBR 2017-re - az olajárak emelkedése mellett elsősorban a gyenge font importdrágító hatása miatt - 2,7 százalékos átlagos inflációt vár. Ez csaknem a négyszerese a tavalyi átlagos inflációs ütemnek, és a ház szerint e meredek gyorsulás véget vet a fogyasztási "boomnak", amely az elmúlt évek brit gazdasági növekedésének hajtóereje volt.

A font csaknem ötödével gyengült a dollárhoz képest azóta, hogy a brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazáson a választók többsége a kilépésre voksolt.

A gyenge fontból eredő inflációs nyomás reálgazdasági kockázataira más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet, bár a City elemzői közösségében vannak derűlátóbb előrejelzések is.

Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági elemzőrészlege, az Oxford Economics jelenleg érvényes előrejelzése szerint a font meredek gyengülése miatt a brit infláció már az idei év második felében eléri a 3 százalékot, és emiatt a vásárlóerő 0,4 százalékkal, egy-egy fogyasztó esetében átlagosan 97 fonttal (35 ezer forinttal) csökken 2017 egészében. 2011 óta ez lenne az első olyan teljes naptári év, amelyben visszaesik a brit fogyasztók vásárlóereje.

A Capital Economics elemzőház szerint azonban a font gyengülésének lehetnek kedvező hatásai is. A cég hangsúlyozza, hogy a font eddigi árfolyamesése is már felhajtóerőt adott a londoni részvényárfolyamoknak, mivel javította a Londoni Értéktőzsde (LSE) irányadó FTSE 100-as indexét alkotó nagyvállalatok külső versenyképességét, és az emelkedő tőzsdei árfolyamoknak potenciálisan kedvező hatásuk lehet a hazai fogyasztók vagyoni helyzetére és a bizalmi mutatókra is.

A cég adatai szerint a FTSE 100-as indexben szereplő vállalatok együttes piaci tőkeértéke hozzávetőleg 1930 milliárd font (több mint 700 ezer milliárd forint).

A legutóbbi felmérések a brit vállalati szektor exportmegrendeléseinek jelentős emelkedését mutatják.

A ház mindezt egybevetve 1,5 százalékos növekedést vár az idén a brit gazdaságban, csaknem a kétszeresét a CEBR szerdai előrejelzésében valószínűsített ütemnek.

