Londoni merénylet - újabb részleteket közöltek

Nyolc rendőr ötven lövéssel végzett a három londoni terroristával. Közben egy civilt is eltaláltak, őt most kórházban ápolják. A hét halálos áldozat egyike egy kanadai állampolgár.

Szepesi Anita, 2017. június 4. vasárnap, 20:44

A golyózáport az indokolta, hogy a terroristák robbanómellényszerű ruhát viseltek, a gázolás után rátámadtak a járókelőkre és a rendőrök is életveszélyben voltak - írta az MTI-re hivatkozva a 444.hu.

A támadásnál használt fehér Renault-furgont csak nem sokkal a támadás előtt bérelték az egyik támadó nevére - közölte Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárítási osztályának parancsnoka.

Szombaton este 10 körül a támadók északról dél felé hajtva a London Bridge-en a járdán a tömegbe vezették az autót, majd a kocsit otthagyva gyalog a Borough Market környékére mentek, ahol többeket megkéseltek.

Mark Rowley azt is elmondta, a nyomozás rendben halad, és jól haladnak a támadók azonosításával is. Az is bebizonyosodott már, hogy nem volt a három támadónak társa a helyszínen. Jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen kapcsolataik voltak, és kik segítették őket.Korábbi hírek szerint 12 embert tartóztattak le merénylettel összefüggésben.

Lapértesülések szerint az egyik támadó egy fiatal, családos palesztin férfi, akit a szomszédai csendes embernek ismertek, minden este látták, amint hazahozza a családját és nem beszélt nőkkel. A felesége teljesen eltakart arccal járt.

A kanadai áldozatról szóló híreket Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megerősítette.A további áldozatokról egyelőre nincs hír, de rendőrök is megsérültek a támadásban. Az itv.com azt írja, összesen 4 rendőr sérült, egyikük pedig az a közlekedési rendőr, aki elsőként érkezett a helyszínre, és gumibottal próbálta megállítani a késelő terroristákat.

Egy új-zélandi férfit is megkéseltek, őt most mesterséges kómában tartják. Egy vacsorázó ausztrál nő és partnere szintén a sérültek között van, a francia média pedig úgy tudja, két francia is megsérült - írta a hvg.hu.