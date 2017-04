Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Macroné a legtöbb szavazat

A francia belügyminisztérium szerint Le Pen vezet 24,38 százalékkal a részeredmények szerint. Este 11 körül megfordult a sorrend.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje vezet a voksok 24,38 százalékával, Emmanuel Macron független jelölt pedig a második helyen áll a voksok 22,19 százalékával a francia elnökválasztás első fordulójában 20 millió szavazat összeszámlálása után - közölte vasárnap este a francia belügyminisztérium - írta 10 előtt néhány perccel az MTI/Reuters.

A tárca tájékoztatása szerint a jobboldali konzervatív Francois Fillon az összeszámolt szavazatok 19,63 százalékát, Jean-Luc Mélenchon radikális baloldali jelölt pedig a 18,09 százalékát kapta.

A minisztérium megjegyezte, hogy az összeszámolt voksokba még nem tartoznak bele a legnagyobb francia városokban leadott szavazatok.

Este fél 11 után újra Macron állt jobban, a Bloomberg összesítése szerint a szavazatok 23,16, Le Pen pedig a szavazatok 23,06 százalékával állt az élen.

Túl a 40 millió szavazaton

Negyvenmillió szavazat összeszámolása után Macron 23,5, Le Pen 22,3 százalékkal vezet. Becslések 24,1 százalékra teszik Macron szavazatainak arányát - írja az Index.





Éjjel egy körül, 86 százalékos feldolgozottságnál az állás a következő:

Macron 23,8

Le Pen 21,6

Fillon 20

Melenchon 19,5

Az eredmények igazolták az exit pollt.

A második fordulóban versenyző Macron - Le Pen párharc esélyeit 62-38 százalékra állították be.

A második forduló esélyese Macron

A francia elnökválasztás második fordulóját május 7-én tartják. Az előrejelzések eddig is azt mutatták, hogy Macron bármelyik másik jelöltet legyőzné, ha továbbjutna, és Le Pen ellen is egyértelműen ő az esélyes. A Terrain felmérései szerint 71-29-re győzne. Macron és Le Pen között a szembenállás többek között a globalizáció, és az Európai Unióhoz való viszony mentén élesedhet ki leginkább - írja az Index.

A 39 éves, első választásán induló Macron 2014 és 2016 között szocialista gazdasági miniszter volt, de próbálta eltávolítani magát a népszerűtlen François Hollande-tól, és saját centrista mozgalmat alapított En Marche! (Előre!) néven. A politikai élet megújítását, és az ország hagyományos politikai megosztottságának felszámolását ígérte. Esetleges megválasztása mindenképpen újszerű lenne, hiszen korábban még soha nem került közel a nagy pártokon kívülálló, magát függetlennek valló jelölt az elnökséghez.

Marine Le Pen néhány éve saját apját is kizárta a megújult, a muszlim- és bevándorlóellenesség mellett euroszkeptikus, és globalizációkritikus irányba forduló Nemzeti Frontból. Az eurózóna otthagyását és EU-tagságról szóló népszavazást is ígérő Le Pen a populista szólamaival a brexit és Trump szellemében is bízott.

A piaci reakciókat a Portfolio.hu gyűjtötte össze. Paul Lambert, az Insight Investment Management képviseletében például fokozatos euró árfolyam erősödésre számít, ahogy az euróövezet felbomlásának kockázatát egyre kisebbnek érzik a befektetők. Ugyanakkor csökkenhetnek a francia kötvényfelárak és a választás piaci nyertesei lehetnek a kockázatosabb piacok devizái, illetve az unió periféria-országai is. Az európai részvények vélhetően emelkedni fognak.

Mások azt hangsúlyozták, hogy a piacok azért alapvetően erre számítottak, már beárazták ezt a kimenetet.

